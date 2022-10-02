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دنيا

كبسولة بدلاً عن حقن الإنسولين المؤلمة

كبسولة بدلاً عن حقن الإنسولين المؤلمة
2 أكتوبر 2022 09:03

طور باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا كبسولة روبوتية باسم «RoboCap»، لتوصيل الإنسولين مباشرة إلى أمعاء مرضى السكري، لتنهي معاناتهم مع الحقن المؤلمة، محدثة ثورة في مجال الطب، لتفتح آفاقاً علاجية جديدة لمحاربة أمراض خطيرة عن طريق الفم.
وتأتي الكبسولة الروبوتية بحجم حبة التوت، مصنوعة من البوليمر القابل للتحلل الحيوي ومكونات الفولاذ المقاوم للصدأ، إضافة إلى أنها غير مكلفة. 

وفي اختبارات أجريت على الحيوانات، زادت نفاذية الإنسولين أكثر من 10 أضعاف. وشوهدت نتائج مماثلة لفانكومايسين، وهو مضاد حيوي يتم إعطاؤه عن طريق الوريد عادة.

وقال الدكتور ترافيرسو: «عند تناوله، يذوب الغلاف الجيلاتيني لـ RoboCap في المعدة. وتعمل بيئة الأمعاء الدقيقة على تنشيط RoboCap، الذي يهتز ويدور لتنقية المخاط وتعزيز الاختلاط وترسيب حمولة الدواء في الأمعاء الدقيقة، حيث يحتمل امتصاص الدواء». 

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المصدر: وكالات
السكري
الأنسولين
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