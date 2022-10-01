هيفاء وهبي تائهة في باريس!

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تشارك هيفاء وهبي في فيلم «رمسيس باريس»، والذي كان يحمل اسماً سابقاً «من فوق برج إيفيل»، وتجسد خلاله شخصية فتاة شعبية بسيطة تجد نفسها في العاصمة الفرنسية فجأة، ولا تستطيع تجاوز الصدمة.

تدور أحداث الفيلم في إطار الفانتازيا حول مجموعة من الأشخاص يسافرون عبر الزمن من خلال أداة سحرية، ويقررون سرقة «لوحة الموناليزا» من متحف اللوفر، تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى، ويشارك في بطولته مصطفى خاطر، وحمدي الميرغني.

وتنتظر هيفاء عرض فيلمها «أشباح أوروبا» على إحدى المنصات الرقمية، وتدور الأحداث في إطار التشويق حول ثلاثة أشقاء يعيشون بالقاهرة، ومثلهم في إحدى الدول الأوروبية، تأليف كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، وأروى جودة.

وعلى الصعيد الغنائي طرحت هيفاء أغنيتها «تيجي»، من كلمات أحمد عبد النبي، وألحان غريب، وحققت 24 مليون استماع ومشاهدة على المنصات الرقمية والسمعية، منذ طرحها يوليو الماضي، وتدور فكرتها حول حالة الغزل بين الحبيبين.