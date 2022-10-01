9 علامات تؤكد اضطراب «التوحد»

ترجمة: عزة يوسف

يرى خبراء علم النفس الإكلينيكي، أنه من الشائع تشخيص اضطراب التوحد في وقت مبكر في العمر، ورغم ذلك فإن علاماته لا تصبح واضحة حتى سن الرشد في بعض الأحيان، وأكدوا أن الذين يعانون من التوحد يولدون مصابين بالاضطراب، ولكن لا يمكن التعرف على سماته حتى وقت لاحق في الحياة، وقد يرجع ذلك إلى نضج المصاب وابتعاده إلى حد ما عن الروتين والدعم الذي يتلقاه من الأسرة والمدرسة، وذكر موقع «parade» البريطاني بعض العلامات الرئيسة للتوحد في البالغين، وهي:

- الصعوبة في إدراك وتفسير التلميحات غير اللفظية للآخرين مثل تعبيرات الوجه ولغة الجسد.

- الصعوبة في إنشاء محادثة تبادلية.

- الصعوبة في فهم ما يفكر ويشعر به الآخرون.

- الصعوبة في الحفاظ على التواصل البصري.

- إظهار أنماط فكرية غير مرنة أو صارمة.

- سلوكيات تكرارية غامضة.

- تفضيل الاهتمامات شديدة التركيز.

- الحساسية الجسدية، لاسيما خلال أوقات التوتر أو الإرهاق.

- تقليد سلوكيات وأنماط حديث الآخرين من دون قصد.