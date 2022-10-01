سيارا «في مهمة» للعناية بالبشرة

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت المغنية الأميركية «سيارا» خطها الخاص للعناية بالبشرة، والذي يحمل اسم «أون إي ميشن» أو «في مهمة»، مما يؤكد أنها لا تزال تتمتع بالطموح الكبير كما كانت على الدوام، رغم كل ما حققته في مجال الموسيقى.

قالت سيارا، البالغة من العمر 36 عاماً، إنها كانت تراودها رؤية لأشياء مهمة لها على قائمة أحلامها التي تريد تحقيقها وإنجازها، وكان أحدها إطلاق خط للعناية بالبشرة خاصاً بها.

وحسب موقع «Female First» البريطاني، فإن سيارا بعدما ظهرت في المشهد الموسيقي الأميركي في سن المراهقة، حققت نجاحاً كبيراً في مجالات أخرى، مثل تأليف الكتب وإطلاق العطر وحتى إنشاء شركة خاصة بها، حيث ترى دوماً أنها امرأة طموحة لديها مهمة.

وأصبحت سيارا أكثر وعياً بأهمية عيش حياة سلسة مفعمة بالصحة والاعتناء بنفسها خلال السنوات الأخيرة.