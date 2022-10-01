«تيسلا» تعرض «روبوت شبيه بالبشر»

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

قدم إيلون ماسك نموذجين أوليين للروبوت الشبيه بالبشر «أوبتيموس» الذي تقول شركته تيسلا إنها تأمل في إنتاجه بالملايين، من أجل «تغيير الحضارة» وبناء مستقبل يختفي فيه الفقر.

ودخل الروبوت «بامبل سي»، بحذر إلى مسرح في كاليفورنيا، ورسم تحية باليد، وظهر في مقطع فيديو وهو يسقي النباتات. وأحضر موظفون أيضاً نموذجاً أولياً أكثر تقدماً من «أوبتيموس»، يضمّ عدداً أقل من الكابلات المكشوفة.

وقال ماسك إن جهات أخرى صمّمت روبوتات أكثر تطوراً، لكن ليس لديها الذكاء للتحرك بمفردها وباهظة الثمن، ونحن نسعى لإنتاج روبوت شبيه بالبشر بأقل من 20 ألف دولار.