صور.. «الرجل العنكبوت» وابنه يتسلقان عمارة دون أحزمة أمان
"الرجل العنكبوت" وابنه أثناء تسلق ناطحة السحاب
1 أكتوبر 2022 22:32
تسلق المغامر المعروف باسم «الرجل العنكبوت الفرنسي» ألان روبير واحدة من أعلى ناطحات السحاب في مدينة برشلونة الإسبانية، اليوم السبت، من دون أحزمة أمان، مصطحباً معه للمرة الأولى ابنه.
وقال روبير، وهو يستعد لتسلق برج شهير في برشلونة «الأمر مختلف هذه المرة. فابني ليس متسلقاً محترفاً. لذا، أشعر بالمسؤولية بشكل ما...أعلم أنه رجل بالغ... 34 عاماً، وهذا هو قراره، لكن في نهاية المطاف أنا والده».
تحت أنظار المارة والشرطة الإسبانية، تسلق المغامر البالغ من العمر 60 عاماً وابنه جوليان، برج «جلوريس»، الذي كان يعرف سابقاً باسم «أغبار»، وهو برج بواجهة زجاجية يبلغ ارتفاعه 144 متراً.
وقال جوليان، قبل بدء تسلق البرج بقليل «أشعر بضغط شديد. لم أشعر بمثل هذا الخوف في حياتي من قبل»، مضيفاً «لقد فعلت أشياء مخيفة في الحياة، لكن... لم أكن خائفاً بهذا الشكل أبداً. لحسن الحظ، معي والدي الذي سيتحدث معي وسيرشدني».
وأكمل الثنائي رحلة التسلق في أقل من ساعة وقابلتهما الشرطة في الأعلى، ورافقتهما للأسفل باستخدام المصعد دون أن تعتقلهما. واستعد جوليان، الذي خدم ثماني سنوات في الجيش، وهو ممارس منتظم للرياضة، لأول مغامرة تسلق له من خلال مشاهدة مقاطع فيديو عن مغامرات والده السابقة.
أما ألان روبير، فقد بدأ رحلته مع التسلق عام 1975، حيث تدرب على صعود المنحدرات بالقرب من مسقط رأسه في مدينة فالنسيا في جنوب فرنسا.
ومنذ عام 1977، تسلق روبير أكثر من 150 مبنى من بين الأكثر ارتفاعاً في مختلف أنحاء العالم. ونادراً ما يحصل روبير على إذن للتسلق، ودائماً ما يستخدم يديه فقط مع حذاء للتسلق وحقيبة من مسحوق الطباشير، دون الاستعانة بأحزمة الأمان.