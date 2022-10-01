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ماسك يعرض الروبوت الشهير الشبيه بالإنسان

يليلبيل
1 أكتوبر 2022 10:50

عرض إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا نموذجا أوليا للروبوت الشبيه بالإنسان "أوبتيموس" وتوقع أن تتمكن شركة صناعة السيارات الكهربائية من إنتاج الملايين منه وبيعه بأقل من 20 ألف دولار.

وقال ماسك خلال فعالية "يوم الذكاء الاصطناعي" في مكتب تسلا في بالو ألتو بولاية كاليفورنيا الأميركية حيث تم عرض الروبوت "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتحسين أوبتيموس وإثبات كفاءته".

وقالت تسلا إنه تم تطوير نموذج أولي للروبوت في فبراير وسار هذا النموذج على خشبة المسرح ولوح للمتفرجين يوم الجمعة.

وعرضت تسلا مقطعا مصورا للروبوت وهو يؤدي مهاما بسيطة مثل حمل صناديق وري نباتات ورفع قضبان معدنية في محطة إنتاج في مصنع للشركة في كاليفورنيا.

وعرض الفريق روبوت الجيل الحالي الأكثر انسيابية على عربة وقال ماسك إنه يأمل أن يتمكن من السير بنفسه قريبا.

وقال إن الروبوتات الموجودة حاليا "تفتقد إلى وجود مخ" والقدرة على حل المشكلات بنفسها.

وقال إنه على النقيض من ذلك فإن أوبتيموس سيكون "روبوتا بارعا للغاية" تهدف تسلا إلى إنتاجه بالملايين.

وقال إنه يتوقع أن يتكلف أقل من 20 ألف دولار. واعترف ماسك وممثلو تسلا بأن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتحقيق ما تهدف إليه الشركة من إنتاج روبوت بكميات كبيرة وبتكلفة منخفضة باستخدام تقنية صممتها تسلا ستكون قادرة على أن تحل محل البشر في العمل.

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المصدر: وكالات
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