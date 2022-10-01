ناسا تحدد موعداً لإطلاق صاروخها إلى القمر

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، أنها ستحاول إطلاق صاروخها الضخم إلى القمر مجدداً في نوفمبر، من دون الإعلان عن موعد محدد لبدء مهمة "أرتيميس 1" التي تأخرت كثيراً.
وأشارت "ناسا" إلى أنها تستعد "لإطلاق صاروخ أرتيميس 1 خلال نافذة الإطلاق التي ستُفتح في 12 نوفمبر وتنتهي في 27 من الشهر نفسه".
وأضافت الوكالة في منشور على مدونة "في الأيام المقبلة، سيضع المسؤولون تاريخاً محدداً لمحاولة الإقلاع التالية".
وكان المسؤولون رفضوا حتى الآن إغلاق الباب تماماً أمام محاولة إطلاق الصاروخ في أكتوبر. لكنّ كان لا بد من إعادة "اس ال اس"، وهو أقوى صاروخ صنعته وكالة الفضاء الأميركية على الإطلاق، إلى مبنى التجميع في مركز كينيدي الفضائي في بداية الأسبوع من أجل الحماية من الإعصار "إيان" الذي دمر أجزاء من فلوريدا.
وطمأنت وكالة الفضاء الأميركية بأن الصاروخ لم يتعرض لأي أضرار. لكنها قالت إن "تركيز الجهود" على فترة الإطلاق في نوفمبر سيسمح لموظفي ناسا "بالعناية بأسرهم ومنازلهم بعد العاصفة".
وقبل وضع الصاروخ على منصة الإطلاق، سيتعين على الفرق الفنية أولاً إجراء فحوص عدة، تشمل خصوصاً تغيير أو إعادة شحن بطاريات بعض العناصر.
وأجرت "ناسا" محاولتي إطلاق لهذا الصاروخ، في نهاية أغسطس ثم في بداية سبتمبر، لكنها اضطرت إلى إلغائهما في اللحظات الأخيرة بسبب مشاكل فنية.
ولم يتم بعد إطلاق "اس ال اس" الذي بدأ تطويره منذ أكثر من عقد.