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أحكام بالسجن بحق مهربين لسلاحف

تعبيرية
1 أكتوبر 2022 10:29

حكم القضاء الإكوادوري على ثلاثة أشخاص بالسجن لمدة عام بتهمة تهريب 84 سلحفاة عملاقة وخمس سحالي إيغوانا ذهبية من جزر غالاباغوس، وهو نظام بيئي هش مدرج ضمن مواقع التراث العالمي.

وقالت النيابة العامة الإكوادورية في بيان إن المتهمين أقروا بالوقائع، وسيتعين عليهم دفع غرامة قدرها 29 ألف دولار.

وقُبض على الأشخاص الثلاثة في يونيو بعدما صعد عناصر من البحرية الإكوادورية على متن سفينة كانوا يتنقلون فيها، ووجدوا خمسة أكياس فيها سحالي إيغوانا ذهبية.

كما عثر العناصر على تسعة صناديق تحتوي على 84 سلحفاة عملاقة من نوع Chelonoidis chathamensis، سبعٌ منها نفقت.

وأشارت النيابة العامة إلى أن المهربين كانوا يعتزمون "نقل الحيوانات من جزر غالاباغوس لبيعها في غواياكيل".

المصدر: وكالات
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