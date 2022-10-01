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أكثر من 50 ألف رسالة عزاء في وفاة إليزابيث

أرشيفية
1 أكتوبر 2022 07:57

تلقى قصر باكينجهام أكثر من 50 ألف رسالة عزاء من الشعب البريطاني في أعقاب وفاة الملكة إليزابيث الثانية وجنازتها.

وتلقت العائلة الملكية كميات كبيرة من الرسائل بالبريد من المعزين الذين أرادوا التعبير عن تعاطفهم مع العائلة الملكية، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

ويوم 19 سبتمبر، يوم جنازة الملكة، جرى التقاط صورة للملك وعائلته وقد بدا عليهم التأثر عاطفيا بينما احتشد عشرات الآلاف من المواطنين البريطانيين في شوارع لندن وويندسور لإلقاء النظرة الأخيرة على نعش الملكة أثناء مروره أمامهم.

وقال قصر باكينجهام إنه تلقى أكبر عدد من الرسائل في يوم واحد، في اليوم التالي للجنازة، حيث تلقى 6500 رسالة عزاء من بين العدد الإجمالي الذي بلغ 50 ألف رسالة.

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