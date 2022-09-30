سيد رجب.. «ابن الحاج أحمد»

محمد قناوي (القاهرة) بدأ الممثل المصري سيد رجب تصوير مشاهده في فيلم «ابن الحاج أحمد» مع شيكو، حيث يجسد خلاله شخصية والده، والعمل يدور في إطار كوميدي ويحمل العديد من المفاجآت، ويشاركه البطولة عايدة رياض، والعمل فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي، وإخراج معتز التوني. وقد تعاقد رجب على المشاركة في بطولة الجزء الثاني من مسلسل «رمضان كريم» بعد خمس سنوات من عرض جزئه الأول، وأعرب عن سعادته للعودة لتقديم الجزء الجديد من العمل لأنه دراما اجتماعية تعبر عن الشارع المصري والحياة في الحارات الشعبية، ويُعد بمثابة يوميات لشخصياته. كما تعاقد على مسلسل آخر بعنوان «إيجار قديم»، بمشاركة محمد الشرنوبي، ولم يصرح بتفاصيل العمل أو تحديد موعد لبدء التصوير. وأشار سيد رجب إلى أنه انتهى من تصوير دوره في فيلم «19 ب»، ويجسد فيه شخصية حارس عقار تركه أصحابه، فأصبح المسؤول عنه، ويدخل في صراعات مع أشخاص يريدون الاستيلاء عليه، إخراج أحمد عبد الله، ويشارك في بطولته ناهد السباعي وأحمد خالد صالح ونبيل نورالدين وعبد العزيز مخيون. أيضاً يشارك رجب في فيلم «كيرة والجن» الذي يعرض حالياً محققا نجاحاً كبيراً وهو مستوحى من رواية «1919»، قصة وسيناريو وحوار أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، وحقق إيرادات وصلت إلى أكثر من 106 ملايين جنيه، تعد الأعلى في تاريخ السينما المصرية. كما يشارك في فيلم «عمهم» المعروض حالياً أيضاً، مع محمد إمام، محمد سلام، هدى المفتي، ومن تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا، حول ملاكم ومدرب يعمل مع صديقه بمركز رياضي، تقودهما الصدفة إلى مطبعة لتزوير الأموال، ويتورطان في العديد من المواقف غير المتوقعة.