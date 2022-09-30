يوم الصين الوطني.. احتفالات بطعم الفاكهة ورائحة الورد

أبوظبي (وكالات)

تتصدر سلة عملاقة من الزهور والفواكه في ميدان «تيان آن من» ببكين، طقوس ومظاهر احتفال الصينيين بالذكرى الثالثة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية التي تصادف الأول من أكتوبر كل عام.

وتدفقت أعداد كبيرة من سكان العاصمة الصينية وغيرها من المدن والمقاطعات على الميدان الشهير لمشاهدة السلة والتقاط الصور إلى جوارها.

فيما عمت الفعاليات الاحتفالية كل المقاطعات الصينية، وكان تلاميذ المدارس الملمح الأهم والأكثر جمالاً، إذ قدموا استعراضات راقصة، حاملين علم بلادهم، وأنشدوا الأغاني والأهازيج الوطنية.