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النمسا تفرض ضريبة على انبعاثات الكربون

انبعاثات الكربون
30 سبتمبر 2022 23:04

تعتزم النمسا تطبيق ضريبة جديدة على انبعاثات الكربون اعتباراً من غداً السبت، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين.
تبلغ الضريبة الجديدة، المعروفة باسم ضريبة تسعير ثاني أكيد الكربون، 30 يورو لكل طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. في الوقت نفسه، ستزيد قيمة الضريبة المفروضة على الطن سنوياً. وطبقت ألمانيا ضريبة مماثلة في وقت سابق.
بحسب تقديرات معهد «فيفو» الاقتصادي النمساوي، فإن الضريبة الجديدة ستضيف 8,6 سنت إلى سعر لتر البنزين و9,9 سنت إلى سعر لتر الديزل (السولار).
وأشار أحدث مسح أسعار في الاتحاد الأوروبي إلى أن متوسط سعر البنزين في النمسا يبلغ 1,68 يورو (1,63 دولار أميركي) في حين يبلغ سعر الديزل 1,92 يورو (1,87 دولار) قبل تطبيق الضريبة الجديدة.
وأجلت الحكومة في النمسا تطبيق هذه الضريبة من يوليو الماضي إلى أكتوبر بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة منذ الأزمة الأوكرانية في فبراير الماضي.
تعتزم الحكومة استخدام حصيلة الضريبة الجديدة لتمويل ما يعرف باسم مكافأة المناخ، وتتضمن صرف مساعدة تصل إلى 250 يورو لكل شخص يعيش في النمسا خلال العام الحالي.
في الوقت نفسه، تعتزم الحكومة استخدام حصيلة الضريبة في العام المقبل لمكافأة الذين يسافرون بالقطارات والحافلات العامة بدلا من السيارات الخاصة.

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المصدر: د ب أ
انبعاثات الكربون
الانبعاثات الكربونية
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