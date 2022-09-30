نتائج مشجعة لعلاج بعض أنواع سرطان الثدي

أظهرت دراسة، نُشرت نتائجها اليوم الجمعة، أن في الإمكان إبطاء تقدم بعض أنواع سرطانات الثدي من خلال تحديد طفرة جينية في قلب الأورام في الوقت المناسب، ثم تكييف العلاج وفقاً لذلك.

نُشرت هذه الدراسة في مجلة "لانست أونكولوجي"، إحدى المجلات الرئيسية في علم الأورام.

وهذه الدراسة هي الأولى على هذا المستوى "تظهر فائدة سريرية كبيرة بعد استهداف طفرة bESR1 في وقت مبكر"، بحسب معدي الدراسة.

لدى الأشخاص المصابين بسرطان الثدي، تتطور الخلايا السرطانية بمرور الوقت، واعتماداً على طفرات معينة، يمكن أن تصبح مقاومةً للعلاجات المستخدمة.

أجرى معدو الدراسة، التي قادها عالم الأورام فرنسوا كليمان بيدار وأقيمت في عشرات المستشفيات الفرنسية، تقويما لمعرفة أهمية تحديد إحدى هذه الطفرات - bESR1 - في الوقت المناسب والتصرف وفق المقتضى.

لتحديد هذه الطفرة، استخدم الباحثون تقنية واعدة في السنوات الأخيرة في عالم الأورام، وهي "الخزعة السائلة".

يهدف ذلك إلى دراسة محتويات الأورام من دون الحاجة إلى أخذ أنسجة من الثدي نفسه، كما هي الحال في الخزعة التقليدية، وهي عملية تطفلية مزعجة.

يتطلب الأمر وفق المنهجية الجديدة سحب عينة دم بسيطة. يحتوي دم المرضى، في الواقع، على جزء صغير من الحمض النووي الذي يأتي من الخلايا السرطانية وباتت عملية عزله وتحليله تتسم بسهولة أكبر.

لدى المريضات اللواتي يحملن هذه الطفرة، تم تشكيل مجموعتين من حوالي 80 شخصاً. واستمر أعضاء إحدى المجموعتين في تلقي العلاج الأصلي، فيما تحول أعضاء المجموعة الثانية إلى عقار آخر يحمل اسم "فلوفستران".

في المجموعة الثانية، تم إيقاف تطور السرطان لفترة أطول في المعدل تصل إلى أشهر عدة.

بعيداً عن طفرة bESR1 الفردية، يعتقد معدو الدراسة أن الاستراتيجية المستخدمة، أي اعتماد الخزعة السائلة، ثم التغيير السريع في العلاج، يمكن أن تكون بمثابة نموذج للاستراتيجيات العلاجية المستقبلية.

مع ذلك، فإن هذه الدراسة لا تزال تظهر محدودية في مواضع عدة. أولاً، لا يقوّم هذا التغيير في العلاج ما إذا كان قد أدى في النهاية إلى تحسين فرص المريضات في الحياة.

إلى ذلك، ركزت الدراسة على نوع معين من سرطان الثدي، حيث يكون الورم متلقياً للإستروجين. وهذا ما يسمح للعلاجات الهرمونية المستخدمة في هذه الدراسة بالعمل.

وهذا لا يشمل، على سبيل المثال، ما يسمى بالسرطانات "السلبية الثلاثية"، والتي تُعتبر الأكثر فتكاً لأن علاجها هو الأكثر تعقيداً. أخبار ذات صلة الإمارات تشارك في الحملة العالمية للتوعية بالوقاية من سرطان الثدي «أكتوبر» الوردي.. رسائل أمل

المصدر: آ ف ب