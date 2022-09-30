السبت 1 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

نتائج مشجعة لعلاج بعض أنواع سرطان الثدي

شعار حملة التوعية بسرطان الثدي
30 سبتمبر 2022 19:36

أظهرت دراسة، نُشرت نتائجها اليوم الجمعة، أن في الإمكان إبطاء تقدم بعض أنواع سرطانات الثدي من خلال تحديد طفرة جينية في قلب الأورام في الوقت المناسب، ثم تكييف العلاج وفقاً لذلك.
نُشرت هذه الدراسة في مجلة "لانست أونكولوجي"، إحدى المجلات الرئيسية في علم الأورام.
وهذه الدراسة هي الأولى على هذا المستوى "تظهر فائدة سريرية كبيرة بعد استهداف طفرة bESR1 في وقت مبكر"، بحسب معدي الدراسة.
لدى الأشخاص المصابين بسرطان الثدي، تتطور الخلايا السرطانية بمرور الوقت، واعتماداً على طفرات معينة، يمكن أن تصبح مقاومةً للعلاجات المستخدمة.
أجرى معدو الدراسة، التي قادها عالم الأورام فرنسوا كليمان بيدار وأقيمت في عشرات المستشفيات الفرنسية، تقويما لمعرفة أهمية تحديد إحدى هذه الطفرات - bESR1 - في الوقت المناسب والتصرف وفق المقتضى.
لتحديد هذه الطفرة، استخدم الباحثون تقنية واعدة في السنوات الأخيرة في عالم الأورام، وهي "الخزعة السائلة".
يهدف ذلك إلى دراسة محتويات الأورام من دون الحاجة إلى أخذ أنسجة من الثدي نفسه، كما هي الحال في الخزعة التقليدية، وهي عملية تطفلية مزعجة.
يتطلب الأمر وفق المنهجية الجديدة سحب عينة دم بسيطة. يحتوي دم المرضى، في الواقع، على جزء صغير من الحمض النووي الذي يأتي من الخلايا السرطانية وباتت عملية عزله وتحليله تتسم بسهولة أكبر.
لدى المريضات اللواتي يحملن هذه الطفرة، تم تشكيل مجموعتين من حوالي 80 شخصاً. واستمر أعضاء إحدى المجموعتين في تلقي العلاج الأصلي، فيما تحول أعضاء المجموعة الثانية إلى عقار آخر يحمل اسم "فلوفستران".
في المجموعة الثانية، تم إيقاف تطور السرطان لفترة أطول في المعدل تصل إلى أشهر عدة.
بعيداً عن طفرة bESR1 الفردية، يعتقد معدو الدراسة أن الاستراتيجية المستخدمة، أي اعتماد الخزعة السائلة، ثم التغيير السريع في العلاج، يمكن أن تكون بمثابة نموذج للاستراتيجيات العلاجية المستقبلية.
مع ذلك، فإن هذه الدراسة لا تزال تظهر محدودية في مواضع عدة. أولاً، لا يقوّم هذا التغيير في العلاج ما إذا كان قد أدى في النهاية إلى تحسين فرص المريضات في الحياة.
إلى ذلك، ركزت الدراسة على نوع معين من سرطان الثدي، حيث يكون الورم متلقياً للإستروجين. وهذا ما يسمح للعلاجات الهرمونية المستخدمة في هذه الدراسة بالعمل.
وهذا لا يشمل، على سبيل المثال، ما يسمى بالسرطانات "السلبية الثلاثية"، والتي تُعتبر الأكثر فتكاً لأن علاجها هو الأكثر تعقيداً.

أخبار ذات صلة
الإمارات تشارك في الحملة العالمية للتوعية بالوقاية من سرطان الثدي
«أكتوبر» الوردي.. رسائل أمل
المصدر: آ ف ب
سرطان الثدي
علاج
الطفرة
آخر الأخبار
تعهد دولي بإعادة القطع الأثرية لبلدانها الأصلية
دنيا
تعهد دولي بإعادة القطع الأثرية لبلدانها الأصلية
اليوم 10:37
ناسا محدد موعداً لإطلاق صاروخها إلى القمر
دنيا
ناسا محدد موعداً لإطلاق صاروخها إلى القمر
اليوم 10:31
ميسي.. «القرار النهائي» بعد «الحلم الأخير»!
الرياضي
ميسي.. «القرار النهائي» بعد «الحلم الأخير»!
اليوم 10:30
تعبيرية
دنيا
أحكام بالسجن بحق مهربين لسلاحف
اليوم 10:29
من موقع الحادث
عربي ودولي
ألمانيا تقوم بدوريات بحرية بعد انفجارات «نورد ستريم»
اليوم 10:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©