وفاة سعيد الهش.. أول مذيع إماراتي على شاشة «دبي»

أبوظبي (الاتحاد) توفي الإعلامي الإماراتي المخضرم سعيد الهش الذي بدأت مسيرته المهنية في إذاعة «صوت الساحل» بالشارقة، مذيعاً ومحرراً لنشرات إخبارية، ومترجماً وفنياً. أسهم الهش في تأسيس إذاعة دبي مطلع سبعينات القرن الماضي، واستمر في العمل بإذاعة وتلفزيون دبي حتى مطلع عام 1982، ثم انتقل إلى محطة إذاعة وتلفزيون أبوظبي، من بعدها أصبح مسؤولاً عن الإعلام بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. ولد الهش بمنطقة الشندغة في دبي، درس في الإمارات ومصر، وتوجه إلى هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، وأكمل تعليمه في بريطانيا، وكان أول مذيع إماراتي يظهر على شاشة تلفزيون دبي. في عام 1975، حظي الهش بفرصة تقديم برنامج «البث المباشر» وكان الأول من نوعه في منطقة الخليج، وحقق نجاحاً واسعاً رغم ندرة مواقع التواصل الاجتماعي آنذاك.