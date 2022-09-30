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كايلي مينوغ تحيي «ليلة مع النجوم» في دبي

كايلي مينوغ
30 سبتمبر 2022 14:43

دبي (الاتحاد) تحت عنوان «ليلة مع النجوم»، تستعد نجمة البوب العالمية كايلي مينوغ، إلى الاحتفال مع جمهور الإمارات بحفل رأس السنة في منتجع أتلانتس النخلة بدبي.

وتحيي كايلي العرض الرئيس لاحتفالات استقبال العام الجديد 2023، مقدمة مجموعة مختارة من أغانيها الكلاسيكية الشهيرة، منها: «كانت جيت يو أوت أوف ماي هيد»، «أول ذا لوفرز» و«ذا لوكو - موشن».

ويحظى الحضور خلال الاحتفال بفرصة الاستمتاع بأحد أكبر عروض الألعاب النارية في سماء دبي.

تصدرت ألبومات كايلي مينوغ القوائم الموسيقية لـ5 عقود متتالية، وحصدت العديد من الجوائز والألقاب، بينها: 3 جوائز «بريت» وجائزتين «إم تي في للموسيقى» وجائزة «جرامي».

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