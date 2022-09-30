«السينمائي الدولي للأطفال والشباب» في «سيتي سنتر الزاهية» حتى 4 أكتوبر
«السينمائي الدولي للأطفال والشباب» في «سيتي سنتر الزاهية» حتى 4 أكتوبر
30 سبتمبر 2022 12:12
أبوظبي (الاتحاد) تواصل منصة مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب 2022، في سيتي سنتر الزاهية بالشارقة فعاليتها حتى 4 أكتوبر المقبل، لتعزيز وعي الزوار بالمهرجان، وإتاحة الفرصة لهم للاستمتاع بتجربة نموذج مصغَّر عنه، وتحفيزهم على المشاركة في فعالياته التي تقام من 10 إلى 15 أكتوبر المقبل في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.
وتتضمن المنصة عدة أقسام تشمل المرسم، والمشغل، والاستوديو، والمتاهة، ومتاهة المرايا، وغرفة الألعاب، والسينما المصغرة، وتقدم يومياً من الساعة 4:00 عصراً حتى الساعة 11:00 ليلاً ورش عمل تستضيف 15 طفلاً في الورشة الواحدة، منها فن الرسم بالرمال، والرسم والتلوين، والرسم على اللوحات القماشية، والرسم على الوجه، وتسعى لتثقيف وتعليم المشاركين من خلال اللعب والترفيه، وتنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم.
وتقدم المنصة يومياً من الساعة 3:00 بعد الظهر حتى الساعة 10:00 ليلاً، 18 عرضاً سينمائياً لباقة من أفلام الرسوم المتحركة "الأنيميشن" والأفلام الوثائقية القصيرة منها، 12 فيلماً لمختلف الفئات العمرية، و6 أفلام للشباب من الفئة العمرية +12 عاماً.
وقالت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مديرة مؤسسة فن«و» مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب: يسعى المهرجان لنشر الوعي المجتمعي بالفنون السينمائية، والتواصل مع الأطفال واليافعين وأولياء الأمور، وتحفيزهم للمشاركة فيه وحضور فعالياته المتنوعة التي تشمل سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل التوعوية والتعليمية والدورات التدريبية التي تثري مخيلتهم، وتنمي مواهبهم ومهاراتهم.
وأضافت:"هذا ما دفعنا لتفعيل المنصة الخاصة في سيتي سنتر الزاهية كنموذج مصغَّر عما يقدمه المهرجان من عروض أفلام سينمائية، وفعاليات توعوية وتعليمية وترفيهية متكاملة تسعى للارتقاء بذائقة المشاركين الفنية والجمالية، وترسيخ ثقافة سينما الأطفال والشباب في إمارة الشارقة ودولة الإمارات والعالم العربي، وبناء الجيل المقبل من صنّاع السينما الشباب".