«أنتِ بطلة».. في «بوابة الشرق مول»

أبوظبي (الاتحاد) تنضم «بوابة الشرق مول» إلى المساعي المحلية والعالميّة لتعزيز التوعية بسرطان الثدي عبر إطلاق حملة «أنتِ بطلة»، والتي سيتم تفعيلها داخل المول وعبر المنصات الإلكترونية من 1 وحتى 9 أكتوبر من الساعة 2:00 ظهراً حتى الساعة 10:00 مساءً.
وباعتبارها جزءاً من النسيج الاجتماعي في أبوظبي ومساهماً أساسياً في رفاهية وسعادة أفراد المجتمع، اتخذت «بوابة الشرق مول» خطوات سبّاقة تعكس مسؤوليتها المجتمعية في دعم القضايا النبيلة. وأقيمت خلال الأعوام الماضية عدة حملات توعية بسرطان الثدي، ضمّت شريحة واسعة من الجماهير من خلال الأنشطة المختلفة المقامة في المول.
وتركز حملة «بوابة الشرق مول» الخاصة بسرطان الثدي على النساء اللواتي يحاربن المرض عبر إظهار جانب القوة الكامن في شخصياتهن وإصرارهن. وتدعو الحملة أفراد المجتمع وخصوصاً شريحة النساء، لإظهار الدعم للمصابات بالمرض إضافة إلى تشجيعهن على القيام بالفحوص الدوريّة. وتحرص «بوابة الشرق مول على تحويل كل مناسبة إلى احتفالية لا تُنسى ورحلة مفعمة بالمفاجآت.
المحطة الأولى ستكون في جناح صحة الخاص بالتوعية، حيث ستحصل الزائرات على الكثير من المعلومات التثقيفية حول سرطان الثدي، أساليب الوقاية والعديد من الموضوعات المتعلقة بهذا المرض، إضافة إلى فحص مجاني في أحد مراكز صحة.
ولإضفاء طابع خاص على الحدث، تتيح»بوابة الشرق مول" لكل امرأة مشاركة فرصة اختيار هديتها من صندوق الجوائز.، وتقدم ورشة عمل بهدف التركيز على أهمية الفحص المبكر.
ويقدم الأطباء جلسات فرديّة للتحدث عن دور الفحص المبكر في كشف المرض وإنقاذ حياة المريضات، كما تستضيف ورشة العمل نساء تحديّن المرض واستطعن التغلب عليه حيث سيشاركن تفاصيل رحلتهن مع الحضور. أما المحطة التالية فتتميز بركن الحناء، حيث يمكن للنساء الحصول على رسم حناء على شكل شريط يرمز لسرطان الثدي لإظهار دعمهن، بينما يمكن للصغار المشاركة في الركن المخصص لهم، حيث تنتظرهم نشاطات ترفيهية يوميّة، تشمل الرسم على الوجوه باللون الوردي.
وتنتهي الرحلة بلفتة مميزة لتشجيع النساء على لعب دور في نشر الوعي بسرطان الثدي ضمن محيطهن وذلك بالتقاط صور في منطقة الفعالية في المول ومشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على فرصة الفوز بمفاجآت عديدة.