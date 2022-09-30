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الكشف عن أول عملة بريطانية بوجه الملك تشارلز الثالث
الكشف عن أول عملة بريطانية بوجه الملك تشارلز الثالث
30 سبتمبر 2022 11:00
كشفت دار سك العملة الملكية البريطانية النقاب عن عملات معدنية جديدة تحمل صورة الملك تشارلز الثالث، من المقرر البدء بتداولها قبل أعياد الميلاد.
وستطرح العملة التي تحمل صورة الملك تشارلز الثالث على العملات من فئة 5 جنيهات إسترلينية و50 بنسا، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
كذلك ستصدر دار سك العملة الملكية البريطانية مجموعة عملات تذكارية يوم الاثنين 3 أكتوبر، مع ذكرى حياة وإرث الملكة إليزابيث الثانية.
وقال كبير الإداريين التجاريين في دار سك العملة الملكية، نيكولا هاول، إنه يتوقع أن تظهر العملة التي تحمل صور ملك بريطانيا الجديد في ديسمبر المقبل على الأرجح.
ويأتي وجه العملة مع صورة للملك تشارلز ناظرا للجهة اليسرى خلافا لوالدته الراحلة والتي كانت تنظر باتجاه اليمين.
وحملت العملة من الظهر شكلا زخرفيا تخليدا للملكة إليزابيث وصورتين لها إحداهما في شبابها والأخرى في كهولتها.
وتشير تقديرات دار سك العملة الملكية إلى وجود نحو 27 مليار عملة نقدية تحمل صورة الملكة التي توفيت في وقت سابق من هذا الشهر.
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المصدر: وكالات
الملك تشارلز الثالث
بريطانيا
عملة
الملكة إليزابيث الثانية
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