السبت 1 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

الكشف عن أول عملة بريطانية بوجه الملك تشارلز الثالث

الكشف عن أول عملة بريطانية بوجه الملك تشارلز الثالث
30 سبتمبر 2022 11:00

كشفت دار سك العملة الملكية البريطانية النقاب عن عملات معدنية جديدة تحمل صورة الملك تشارلز الثالث، من المقرر البدء بتداولها قبل أعياد الميلاد.
 
وستطرح العملة التي تحمل صورة الملك تشارلز الثالث على العملات من فئة 5 جنيهات إسترلينية و50 بنسا، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كذلك ستصدر دار سك العملة الملكية البريطانية مجموعة عملات تذكارية يوم الاثنين 3 أكتوبر، مع ذكرى حياة وإرث الملكة إليزابيث الثانية.

 

وقال كبير الإداريين التجاريين في دار سك العملة الملكية، نيكولا هاول، إنه يتوقع أن تظهر العملة التي تحمل صور ملك بريطانيا الجديد في ديسمبر المقبل على الأرجح.

ويأتي وجه العملة مع صورة للملك تشارلز ناظرا للجهة اليسرى خلافا لوالدته الراحلة والتي كانت تنظر باتجاه اليمين.

وحملت العملة من الظهر شكلا زخرفيا تخليدا للملكة إليزابيث وصورتين لها إحداهما في شبابها والأخرى في كهولتها.

وتشير تقديرات دار سك العملة الملكية إلى وجود نحو 27 مليار عملة نقدية تحمل صورة الملكة التي توفيت في وقت سابق من هذا الشهر.

أخبار ذات صلة
أكثر من 50 ألف رسالة عزاء في وفاة إليزابيث
3 ملايين جنيه إسترليني لسيارة جيمس بوند
المصدر: وكالات
الملك تشارلز الثالث
بريطانيا
عملة
الملكة إليزابيث الثانية
آخر الأخبار
ناسا محدد موعداً لإطلاق صاروخها إلى القمر
دنيا
ناسا محدد موعداً لإطلاق صاروخها إلى القمر
اليوم 10:31
ميسي.. «القرار النهائي» بعد «الحلم الأخير»!
الرياضي
ميسي.. «القرار النهائي» بعد «الحلم الأخير»!
اليوم 10:30
تعبيرية
دنيا
أحكام بالسجن بحق مهربين لسلاحف
اليوم 10:29
من موقع الحادث
عربي ودولي
ألمانيا تقوم بدوريات بحرية بعد انفجارات «نورد ستريم»
اليوم 10:25
«الكاف» يسحب تنظيم «أمم 2025» من غينيا
الرياضي
«الكاف» يسحب تنظيم «أمم 2025» من غينيا
اليوم 10:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©