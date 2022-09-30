هل يمكننا الوقاية من السكتة الدماغية؟

ترجمة: عزة يوسف تعد السكتة الدماغية سبباً رئيسا للإعاقات والوفيات، وتشكل خطراً صحياً، وتبدأ بشعور مفاجئ بالضعف أو التنميل وتشوش في الرؤية وصعوبة الكلام وفقدان التوازن. وقدم موقع Indian Express عدة نصائح للوقاية منها:
- علاج ضغط الدم: يُعتبر ارتفاع ضغط الدم أحد أهم عوامل الإصابة بالسكتات الدماغية ويمكن أن يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية مسبباً ضيقها أو تمزقها، فمن الضروري المتابعة المستمرة وضبط معدلات ضغط الدم بانتظام للوقاية من السكتة الدماغ.
- السيطرة على السكري: يجب ضبط مستويات السكر في الدم، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاعها إلى تدمير الأوعية الدموية على المدى البعيد والتى تسبب الجلطات وارتفاع احتمالية الإصابة بسكتة الدماغ.
- الطعام الصحي: يُعتبر تناول الطعام الصحي واتباع نظام غذائي يشمل الفاكهة والخضراوات الطازجة أحد الممارسات الأكثر فعالية للوقاية من السكتة الدماغية، فالنظام الغذائي المتوازن الذي يشمل أطعمة قليلة الصوديوم والدهون المشبعة والمتحولة والغني بالألياف يساعد على خفض الكولسترول وضغط الدم المرتفع.
- الرياضة: ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن يفعل المعجزات لصحتك الجسدية والعقلية، حيث يساعد في إنقاص الوزن وضبط مستوى الكولسترول والسكر في الدم وبالتالي فإنها من أهم عوامل الوقاية من السكتة الدماغية.
الاقلاع التدخين:
- يعمل التدخين على كثافة الدم وهو ما يزيد من خطر الإصابة بالجلطات، فمن الضروري الإقلاع عن تلك العادة السيئة التي تشكل عاملاً كبيراً من عوامل الإصابة بالسكتة الدماغية.
- معرفة الأعراض:
وأخيراً عليك معرفة أعراض ومؤشرات السكتة الدماغية للحصول على العلاج المناسب وطلب المساعدة في أسرع وقت، والتي تشمل تدلي عضلات الوجه، وخمول الذراعين، وصعوبة الكلام، والتنميل في أحد جانبي الجسم.