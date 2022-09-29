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سامانتا أول رائدة أوروبية تقود محطة الفضاء

رائدة الفضاء الإيطالية سامنتا كريستوفوريتي
30 سبتمبر 2022 00:04

باريس (أ ف ب) 

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أصبحت رائدة الفضاء الإيطالية سامنتا كريستوفوريتي أول أوروبية تتولى قيادة محطة الفضاء الدولية، على علو 400 كيلومتر فوق الأرض، وتسلمت المنصب خلال مراسم نُقلت مباشرة من الفضاء.
وفي جو من المرح سلّم قائد المحطة المنتهية ولايته الروسي أوليغ أرتيمييف، مفتاحاً رمزياً مذهّباً لخلفه في انطلاق مهمتها التي ستتولاها حتى العاشر من أكتوبر إلى حين عودتها إلى الأرض. وسجلت المهندسة والطيارة الحربية البالغة 45 عاماً الرقم القياسي لأطول مهمة فضائية تمضيها امرأة في مهمة، مع 199 يوماً في المدار، بين عامي 2014 و2015.

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