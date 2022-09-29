3 ملايين جنيه إسترليني لسيارة جيمس بوند

لندن (أ ف ب)

حققت سيارة «أستون مارتن» التي استُخدِمَت في أحدث أجزاء سلسلة أفلام جيمس بوند، 3 ملايين جنيه استرليني خلال مزاد خيري تجاوز ريعه الإجمالي ستة ملايين إسترليني لقاء بيع 25 قطعة، وفقاً لحساب جيمس بوند الرسمي على «تويتر».

وظهرت السيارة الشهيرة في مخاطرات العميل 007 ضمن «نو تايم تو داي»، وبيعت أيضاً سيارة «أستون مارتن» أخرى موديل V8 استخُدمت في نفس السلسلة مقابل 630 ألف جنيه، وتخصص إيرادات المزاد الذي نظمته دار «كريستيز» احتفالاً بمرور 60 عاماً على أول أفلام جيمس بوند السينمائية، لـ 45 جمعية خيرية.