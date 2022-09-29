تيم حسن لـ«الاتحاد»: استثمار النجاح مطلوب.. بشروط

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أكد الممثل تيم حسن أن استثمار نجاح الأعمال الفنية، لاسيما فيما يتعلق بالأجزاء أو تحويل المسلسلات التلفزيونية إلى أفلام سينمائية، أمر مطلوب، ولكنه في الوقت نفسه يحتاج إلى شروط، أهمها ألا يعتمد الاستثمار على النجاح الذي حققه العمل بتنفيذه إلى عدة أجزاء أو تحويله من الشاشة الفضية إلى الذهبية، اعتماداً على الصدى اللافت الذي ناله فقط، لأن ذلك يضع صناع العمل في خانة الاستسهال والتكرار، من دون الالتفات إلى أهمية تقديم محتوى مغاير، وقصة تتضمن حكايات مختلفة برؤى متفردة، لكي يستمر العمل في تحقيق النجاح نفسه.

قصة مختلفة

تيم حسن الذي احتفل مؤخراً بالعرض الأول لفيلمه «الهيبة» في أبوظبي ودبي، والذي طُرح جماهيرياً أمس في صالات السينما بالإمارات، صرح لـ«الاتحاد» بأن تحويل «الهيبة»، من مسلسل تلفزيوني حقق نجاحاً واسعاً في أنحاء الوطن العربي بأجزائه الـ 5، إلى فيلم سينمائي، كان استثماراً مناسباً لما سجله العمل من متابعة كبيرة من الجمهور. وأورد أن الفيلم نُفذ بقصة مختلفة ووجوه جديدة، وأماكن تصوير متنوعة، حيث صوِّر في تركيا، وتضمن جرعة زائدة من الأكشن والتشويق.

تقنيات فنية

فوارق عدة يشهدها الفيلم تجعله مختلفاً عن مواسم مسلسل «الهيبة» بأجزائه الخمسة، يلمسها المشاهد في بناء النص والمعالجة الدرامية وعملية التنفيذ الفنية والتقنيات المتبعة التي تولاها المخرج سامر البرقاوي باحترافية، بحسب ما أكده تيم. وقال: «الاختلاف يبدأ من مبدأ مشاهدة العمل في صالة سينمائية، حيث تم تنفيذه بكل ما تحمله أبعاد السينما من متطلبات تقنية وفنية، بعيداً عن أجواء المسلسل. وبالرغم من أن أحداث الفيلم تتصل بحكاية المسلسل، كما أن الشخصيات الرئيسة هي نفسها، لكن العمل يتميز في الوقت نفسه باستقلاليته من حيث الحبكة الدرامية. إذ تبدأ من سعي «جبل شيخ الجبل» الذي يؤديه تيم نفسه، في الانتقام من «ناظم الغزالي» الذي يؤديه رفيق علي أحمد، وإحضاره إلى منطقة الهيبة حياً، خصوصاً أنه لاذ بالفرار قبل 17 عاماً، وكان أهل «الهيبة» يعتقدون أنه توفي، فتطلب «ناهد عمران» أم «جبل» التي تجسد دورها الممثلة القديرة منى واصف، من ابنها الوصول إليه وتحقيق غايتها في الانتقام منه أمام الجميع».

ثمار النجاح

وبالرغم من صعوبات التصوير، لاسيما أن الفيلم صوِّر في تركيا، يرى تيم أن كل التحديات تتلاشى ويزول التعب بمجرد أن ينال العمل إعجاب الجمهور ويلقى استحسانهم. وقال: «في كل جزء من «الهيبة» عاش فريق العمل لحظات صعبة، إلى جانب الجهد المبذول من أجل تنفيذ محتوى يرتقي بالمشاهد العربي، وبعد سنوات طويلة من تنفيذ سلسلة «الهيبة» تلفزيونياً والتي توِّجت بعمل سينمائي، قطفنا ثمار هذا النجاح بالقاعدة الجماهيرية الكبيرة التي اكتسبها العمل. وبدا ذلك واضحاً حينما حضرت العرض الأول للفيلم في أبوظبي ودبي، برفقة ضيوف من مختلف أنحاء الوطن العربي».

عاصي الزند

كشف الممثل تيم حسن أنه سيخوض المنافسة الدرامية الرمضانية 2023، بمسلسل جديد بعنوان «الزند»، يجسد من خلاله شخصية مختلفة تحمل اسم «عاصي الزند»، واعداً جمهوره بمشاهدة ملحمة مميزة وحالة جديدة من شخصية «جبل» التي قدمها في «الهيبة». وذكر أن المسلسل يستند إلى دراما وقصص مختلفة حول التحدي والصراع ضمن بيئة اجتماعية في التسعينيات، مؤكداً أنه يسعى دائماً إلى الجودة والتنوع في اختيار أدواره، لاسيما أن نهجه الفني ينصَبّ حول الكيف وليس الكم.