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«سمبسون» تكتب رسالة لنفسها!

جيسيكا سمبسون
30 سبتمبر 2022 00:05

أبوظبي (الاتحاد)

نشرت المغنية الأميركية جيسيكا سمبسون صورة لها على «إنستغرام» وهي تحتفل بعيد ميلادها الـ42، وأخبرت متابعيها الذين يبلغ عددهم 6.1 مليون متابع أنها فخورة بنفسها وبمرونتها وقوتها. وقالت جيسيكا في رسالة كتبتها لنفسها، إن الأحداث التي شهدتها في حياتها والأمنيات التي لم تحدث بعد، جعلت من عمرها أمراً مثيراً، لأنها باتت تعلم هدفها جيداً وماذا يعني أن تتحلى بالصبر والعزيمة، وأصبحت أفضل صديق لنفسها. ونقل موقع Female First البريطاني أن جيسيكا نشرت صوراً لها مع الأصدقاء والأسرة، بمن فيهم زوجها إيريك جونسون، وابنها ذو الـ 9 سنوات، والذي منحها ملابس شخص آلي من الكرتون المقوّى مكتوباً عليها «أفضل أم في العالم على الإطلاق».

جيسيكا سيمبسون
إنستغرام
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