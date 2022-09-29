5 نصائح لرعاية طفل السكري

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

رعاية طفل مصاب بالسكري مسؤولية كبيرة، تتطلب معلومات وافية ودراية واسعة وإلمام بالمحظورات، لينعم بالراحة ويكون محمياً من أي مضاعفات.

الدكتور شريف الريفي استشاري طب الأطفال ورئيس قسم السكري والغدد الصماء في مركز إمبريال كوليدج لندن للسكّري، جزء من مبادلة للرعاية الصحية، يقدم 5 نصائح يجب الاستفادة منها عند رعاية طفل مصاب بالسكري.

2- الالتزام بنمط مناسب للحياة والاستعداد للحالات الطارئة، وعلى الرغم من أن تعريف مرض السكري هو واحد لجميع المرضى، إلا أن كل حالة تختلف حسب الظروف البدنية والصحية واستجابة الجسم. ويتعين معرفة حالة الطفل بدقة متناهية، والاستفسار من مقدم الرعاية عن وتيرة جرعات الأنسولين والإجراءات الواجب اتخاذها في الحالات الطارئة، لا سيما أن بعض الأطفال المصابين بالسكري يتبعون وتيرة يومية لفحص مستوى السكر.

3- تجنب الإفراط في التعرض لأشعة الشمس لأنها تتسبب بارتفاع سكر الدم لديهم. وإذا كان الأطفال يستمتعون بوقتهم في الهواء الطلق، يجب تشجيعهم على اللعب في المناطق المظللة، وتجنب الخروج في أوقات ذروة الحرارة، وضمان استخدام واقيات الشمس باستمرار، وتذكيرهم بشرب المياه وتشجيعهم على ارتداء ملابس مناسبة وقبعة لحماية رأسهم.

4- الوجبات الصحية ضرورية للأطفال، إذ إن تناولها يساعد في السيطرة على مستويات السكر في الدم بسهولة أكبر. وتعتبر الفواكه مثل البرتقال والتوت الأحمر والأفوكادو والتفاح والبطيخ والتوت الأسود خيارات مثالية، ولا يعني ذلك منع الأطفال من تناول الحلويات، وإنما مراقبة مستويات السكر في دمهم ضمن النطاق الصحي.

5- التشجيع على ممارسة النشاط البدني لمرضى السكري. ويمكن للرياضة مساعدتهم في ضبط مستويات سكر الدم وتعزيز حساسية خلاياهم للأنسولين، ما يدعم قدرتهم على مقاومة الأنسولين، إلا أنه يجب أولاً التحقق من قدرة الطفل على ممارسة النشاط البدني، كما يجب مراقبة كمية الكربوهيدرات التي يتناولها وجرعات الأنسولين لديه في حال إجهاد نفسه وتعديلها حسب الحاجة.

6- ضمان شعور الطفل بالراحة ومساعدته في تخطي مخاوفه، فمن المهم منحه فسحة للتعبير، ومناقشة أي أمر يشغل باله، من خلال الاستفسار عن حاله وتشجيعه على التحدث، والاستماع إليه والاستعداد دائماً لمساعدته.