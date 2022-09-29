أمسية فريدة لموسيقى «الجاز» بـ«جامعة نيويورك أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي حفلاً موسيقياً للفنان «رافي كولترين»، بعنوان موسيقى كونية: استكشاف معاصر لموسيقى جون وأليس كولترين، مساء يوم 6 أكتوبر المقبل بالمسرح الأحمر.يستكشف رافي كولترين، الملحّن وقائد الفرقة الموسيقية وعازف الساكسفون الشهير الحائز ترشيح لجائزة جرامي، مجموعة من أعمال الجاز المميزة والعميقة من تأليف والديه، جون وأليس كولترين، ليتيح للجمهور الاستمتاع بهذه الأعمال الرائدة على مدار ليلة كاملة، وترافق كولترين على المسرح فرقته الموسيقية الخاصة والمؤلفة من: غادي ليفي على البيانو، ورشان كارتر على جيتار الباص، وإيلي هاول على الطبول.

ومن جهةٍ أخرى، ينظم مركز الفنون ورشة تدريب احترافية بإشراف رافي كولترين يوم 5 أكتوبر، ما يتيح لمجموعة مختارة من المشاركين فرصةً نادرة للعمل معه مباشرةً واكتساب بعض المهارات والتقنيات التي جعلت منه أسطورةً حية في عالم الجاز، كما توفر الفعالية إمكانية الحضور للراغبين في الاستماع إلى النقاشات والتعرّف على مبادئ الجاز الحديث والمعاصر.

وفي هذا السياق، قال بيل براجين، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي: «شعرتُ بحماسٍ كبير عندما علمت برغبة رافي كولترين في إقامة أمسية لاستعراض الإنتاجات الموسيقية العميقة والمُلهمة التي ابتكرها والداه في عالم الجاز، فهو موسيقي عالمي أمضى سنوات طويلة في تطوير مساره الفني الفريد، ويسعدني أن يقدم للجمهور في دولة الإمارات بعضاً من أعمق الأعمال الموسيقية في تاريخ الموسيقى الشعبية، خلال واحدةٍ من أبرز أمسيات الجاز التي تشهدها الدولة، حيث تزخر أغاني جون وأليس كولترين بالاستكشافات العابرة للحدود والثقافات، والتأثيرات التي من شأنها أن تعزز دور أبوظبي كملتقى عالمي للموسيقى».وتتناغم روح موسيقى الجاز مع قصة جون وأليس كولترين، اللذين ساهمت ابتكاراتهما كمؤلفين موسيقيين وعازفين وصاحبي أفكار عميقة في تغيير مسار موسيقى الجاز من خلال مجموعة من الأعمال الفنية الضخمة، مثل رائعة جون كولترين إيه لوف سوبريم ومعزوفة أليس كولترين بعنوان رحلة في ساتشيداناندا، التي تركّز على المشاعر الروحانية العميقة والسامية المستلهمة من حضارات الأمريكيتين والهند وأفريقيا.

وتهدف زيارة رافي كولترين الأولى إلى الإمارات لتقديم حفل موسيقي والإشراف على ورشة تدريبية وزيارة الفصول الجامعية المختصة بتدريس علم موسيقى الشعوب وإنتاج الموسيقى المسجلة، بالإضافة إلى المشاركة في جلسة حوار في معهد جامعة نيويورك أبوظبي مع غازي المليفي، قائد فرقة «بوم ديوان» والأستاذ المساعد الزائر في قسم الموسيقى في جامعة نيويورك أبوظبي، ما يساهم في تسليط الضوء على موضوع الموسم الثامن لمركز الفنون بعنوان «قصص».