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الكشف عن سبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية

الملكة إليزابيث الثانية الراحلة
29 سبتمبر 2022 19:03

أظهرت شهادة الوفاة الرسمية لملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية أنها توفيت بسبب كبر سنها.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي آيه ميديا»، اليوم الخميس، أن الوثيقة، التي نشرها المكتب الوطني للتسجيلات في اسكتلندا، أن الوفاة حدثت يوم الخميس 8 سبتمبر الجاري عند تمام الساعة 10:3 ظهرا (1410 بتوقيت جرينتش). 
وتوفيت الملكة عن 96 عاما بعد أن بقيت على عرش المملكة المتحدة 70 عاما.
 وكشفت الأميرة آن، كريمة الملكة، أنها كانت إلى جوار أمها في لحظاتها الأخيرة.
وقالت الأميرة، التي رافقت نعش والدتها أثناء تحركه من قصر بالمورال إلى العاصمة البريطانية لندن، عبر إدنبره في اسكتلندا: «كنت محظوظة بمشاركة الساعات الأربع والعشرين الأخيرة من حياة والدتي العزيزة».
وأقيمت جنازة رسمية للملكة في لندن حضرها العديد من قادة العالم ثم نقل نعشها إلى قلعة وندسور حيث ووريت الثرى.

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