النسخة 23 من جوائز الأفلام الهندية «آيفا» تعود إلى جزيرة ياس
النسخة 23 من جوائز الأفلام الهندية «آيفا» تعود إلى جزيرة ياس
29 سبتمبر 2022 17:15
أبوظبي (الاتحاد) تعود عطلة نهاية الأسبوع وجوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي «آيفا»، والتي تجمع نخبة من أبرز نجوم السينما الهندية، إلى جزيرة ياس بأبوظبي، في فبراير 2023 للفوز بقلوب الجمهور من جديد. وسيقام حفل «آيفا 2023» بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وميرال، الشركة الرائدة في أبوظبي في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة.وتميزت النسخة الـ 22 من حفل «آيفا» التي أُقيمت هذا العام في جزيرة ياس بمشاركة النجم سلمان خان، وريتيش ديشموخ، ومانيش بول، بعروض رائعة من تقديم ألمع المواهب في صناعة السينما الهندية، ما ترك الجمهور في حالة من الذهول على مدار 3 أيام حافلة بالعروض المذهلة والنجوم، وبحضور المعجبين من أنحاء العالم وأكثر من 350 إعلامياً من 17 دولة حول العالم وجمع أكثر من 20 ألف شخص في الحدث. وتلبية لطلب عشاق الحدث والمعجبين ووسائل الإعلام العالمية، ستتم استضافة النسخة الـ 23 من حفل «آيفا» مرة أخرى في «اتحاد أرينا» بجزيرة ياس، أكبر ساحة ترفيهية داخلية مُزوّدة بإمكانيات تقنية فائقة الحداثة في منطقة الشرق الأوسط في فبراير 2023. وستشهد الدورة المقبلة مزيداً من السحر والترفيه، حيث ستتميز أيضاً بمشاركة سلمان خان، وورون دهاوان، وكاران جوهر، وكريتي سانون وسواهم الكثير. تتمتع الهند وأبوظبي بعلاقات ثقافية وتجارية قوية لعدة عقود، وستشكل عطلة نهاية الأسبوع وجوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي «آيفا«احتفالاً رائعاً حافلاً بالأجواء الإيجابية، ويحتفي الحدث بأفضل المواهب في السينما الهندية، ويجمع شخصيات عالمية وعشاق السينما من أنحاء العالم، وسيكون له أيضاً تأثير كبير على قطاع السياحة والأعمال والتجارة والإنتاج السينمائي. وقالت نورين خان، نائب رئيس الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي «آيفا»: لقد شكل الحفل هذا العام تجربة رائعة بفضل دعم الشركاء الرائعين «ميرال» و«دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي». وبعد انقطاع لمدة عامين، فقد عملنا جاهدين لتقديم أفضل مستويات الترفيه مجدداً. ووفر حفل «آيفا» تجربة إيجابية وقد حظينا بتقدير كبير وغير مسبوق من الحضور الذين قضوا أوقاتاً ممتعة في أبوظبي هذا العام، لذلك نحن سعداء ومتحمسون لتقديم الحفل مرة ثانية، مع الحرص على إضفاء المزيد من أجواء السحر في الدورة المقبلة. وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: يشرفنا أن نرحب مرة أخرى ببرنامج عطلة نهاية الأسبوع وجوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي «آيفا» في «اتحاد أرينا». مع أنظار صناعة السينما العالمية علينا، لدينا فرصة رائعة لمشاركة الحياة الليلية المثيرة في أبوظبي، والتجارب الثقافية الملهمة مع العالم. لا يمكن لجوائز شهر فبراير سوى تعزيز سمعتنا كمركز عالمي لفعاليات الترفيه والتسلية والأعمال من الدرجة الأولى. وقالت تغريد السعيد، المديرة التنفيذية لإدارة مجموعة الاتصال المؤسسي وتسويق الوجهات في «ميرال»: لقد شعرنا بسعادة غامرة لرؤية التأثير الفوري الذي قدمه حفل «آيفا» لجزيرة ياس عندما استضفنا الحدث في يونيو الماضي، والذي شهد تفاعلاً كبيراً في أنحاء العالم. يسعدنا أن نعود إلى الاستضافة مرة أخرى هذا العام وأن نكون الوجهة الأولى التي تعقد على التوالي عطلة نهاية الأسبوع وجوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي «آيفا». نحن فخورون بهذه الشراكة، التي تقدم بالفعل فرصاً تجارية وسياحية قيّمة من الهند إلى الجزيرة. إن عودة هذا الحدث الرائع شهادة أخرى على مكانة جزيرة ياس كوجهة ترفيه وتسلية عالمية، بالإضافة إلى كونها مركزاً عالمياً للأحداث.