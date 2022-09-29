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شاكيل أونيل.. وجه حملة «فعاليات أبوظبي»

شاكيل أونيل
29 سبتمبر 2022 16:21

أبوظبي (الاتحاد)
كشفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن اعتمادها لاعب كرة السلة العالمي والمحلل الرياضي شاكيل أونيل وجهاً رسمياً عالمياً لحملتها الرقمية الترويجية لأجندة فعاليات أبوظبي، على طريقة «الأخبار العاجلة».
وظهر «شاك» على الشاشة أمام الجمهور بشكل مفاجئ، خلال الإعلان عن إطلاق موسم الشتاء من أجندة فعاليات أبوظبي، قبيل زيارته المرتقبة في أكتوبر إلى الإمارة لحضور مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أبوظبي 2022، المباريات الأولى من نوعها في العاصمة الإمارتية.
يتألق الوجه الجديد لأجندة فعاليات أبوظبي في إظهار موهبته الكوميدية لأول مرة، عبر سلسلة من مشاهد الاستوديو القصيرة المقرر بثها خلال الأشهر الـ 5 المقبلة.
 تشمل أبرز فعاليات أبوظبي أحداثاً رياضية حماسية، ومهرجانات ثقافية استثنائية، وعروضاً عائلية تفاعلية حية، وحفلات موسيقية ممتعة للجمهور تقام على مدار الـ 180 يوماً المقبلة.

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