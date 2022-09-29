برج خليفة يُضاء ترويجاً للرعاية الصحية بالإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق النجم الهندي العالمي شاروخان الملقب بـ «ملك بوليوود»، الحملة الترويجية للعلامة التجارية لمجموعة برجيل القابضة التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وتعد إحدى كبرى مقدمي الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاء برج خليفة، الذي يعدّ أطول بناء في العالم، مساء أمس الأربعاء، بصورة النجم الهندي «شاروخان»، الذي يحل عيد ميلاده الشهر المقبل، إيذاناً بانطلاق الحملة الترويجية للعلامة التجارية، وذلك بحضور «شاروخان» ومسؤولي «برجيل القابضة».

وأنارت أطول شاشة في العالم أفق مدينة دبي خلال عرضها مقطع فيديو للحملة الترويجية، يروي فيه «شاروخان» القصة الملهمة لمجموعة الرعاية الصحية.

ويبدأ المقطع الترويجي بكلمة يلقيها النجم الهندي تكريماً لشهداء الإمارات الأبطال في المعلم الوطني والحضاري «واحة الكرامة».

كما يعرض المقطع الترويجي، الذي تبلغ مدته 70 ثانية، جامع الشيخ زايد، ومدينة برجيل الطبية، التي تمثّل المبنى الرئيسي للمجموعة وأهمّ منشآتها.

وبعد عرض الفيديو، حظي برج خليفة والنجم الهندي «شاروخان» بتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تويتر، وأشاد العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالإمارات والممثل.

ويعد «شاروخان» الوجه الإعلاني للمجموعة التي تمتلك 39 مستشفى علاجياً ومركزاً طبياً، تحت العلامات التجارية: «برجيل»، و«ميديور»، و«إل إل إتش»، و«لايف كير»، و«تجميل» في كلٍ من الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

وسلّطت الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة إطلاق الحملة الضوء على العلاقة القوية التي تربط النجم «شاروخان» بدولة الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية، وأضيء برج خليفة بصورة أيقونة التمثيل الهندي تكريماً له واحتفالاً بعيد ميلاده.

من المقرر أن تنطلق الحملة تحت شعار «ملتزمون برعايتك» على مستوى المنطقة بأكملها على العديد من المنصّات المختلفة، وهي تسلط الضوء على قصة النجاح التي خاضتها هذه المجموعة العملاقة التي تستضيفها أبوظبي على أرضها خلال رحلتها في عالم الرعاية الصحية في الدولة.

كما يُبرز المحور الرئيس للحملة مدى الشغف الفريد من نوعه الذي تحظى به «برجيل القابضة»، بجانب التزامها القوي بخدمة المجتمع سواء داخل المنطقة أو خارجها، وذلك انطلاقاً من رؤيتها التي تربط بين الرعاية الصحية والتوسّع والمجتمع في مجال الصحّة.

يعلّق «براشانت إيسار»، مخرج مقطع الفيديو للحملة الترويجية، والذي كان قد تولى إخراج الحملة التي أطلقتها «دبي للسياحة» وشارك فيها أيضاً النجم الهندي «شاروخان»، على هذه الحملة قائلاً: يصوّر جامع الشيخ زايد وواحة الكرامة جوهر دولة، ويعكسان معاً النمو الذي تشهده أبوظبي للتحوّل إلى مركز عالمي. ويقارن مقطع الفيديو بين المُثل العليا التي ألهمت هذين المعلمين والروح التي تتمتع بها برجيل القابضة في خدمة المجتمع.

وقال الدكتور شمشير فاياليل رئيس مجلس إدارة «برجيل القابضة»: يسرّنا وبكل فخر انطلاق هذه الحملة بمشاركة النجم «شاروخان» وذلك تجسيداً للقيم التي نعتز بها.

وترمز الحملة إلى الطموح الذي تسعى إلى تحقيقه «برجيل القابضة» للتحوّل إلى رائد عالمي من روّاد الرعاية الصحية، وذلك انطلاقاً من دولة شكلّت مصدر إلهام للعالم بقصة نموّها المذهلة.