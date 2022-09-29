8 أعمال درامية.. ببصمات نسائية

سعيد ياسين (القاهرة)

يشارك عدد كبير من المؤلفات والمخرجات في العديد من المسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية التي يتم تصويرها حالياً لتعرض خلال الفترة القادمة، من اللاتي أثبتن جدارتهن خلال السنوات الماضية من خلال العديد من الأعمال الفنية الناجحة.

1 - «حرب الجبالي»

تواصل المؤلفة سماح الحريري حضورها من خلال مسلسل «حرب الجبالي» الذي يصور حالياً، بطولة أحمد رزق وسوسن بدر ورياض الخولي وصلاح عبدالله وفردوس عبدالحميد، ويخرجه محمد أسامة، ويتناول الصراع بين السلطة والمال، من خلال عائلتين، ويتم توريث العداوة للأبناء.

كتبت الحريري العام الماضي مسلسل «أيام»، ومن قبله «الحلال»، و«ساحرة الجنوب»، و«القاصرات»، و«رياح الغدر» و«أحزان مريم»، و«الحقيقة والسراب»، و«أحلام لا تنام».

2 - «العيلة دي»

عملت أماني التونسي على تأليف مسلسل «العيلة دي» لوفاء عامر ومحمد ثروت وإسلام إبراهيم وإنعام سالوسة وإخراج أحمد خالد أمين، وتدور أحداثه حول عائلة من طبقة متوسطة تواجه عدداً من المشاكل، وكتبت أماني أيضاً قصة فيلم «مستر إكس» الذي يصور قريباً، بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد وبيومي فؤاد ويخرجه أحمد عبدالوهاب.

3 - «وزن الريشة»

تتولى مريم أحمدي إخراج مسلسل «وزن الريشة» لأحمد السقا وغادة عادل وشريف سلامة، وتأليف محمد هشام عبية، وتدور أحداثه في إطار تشويقي مليء بالمفاجآت، ويبتعد فيه السقا عن أدوار الأكشن، وكانت مريم تعاونت مع المؤلف العام الماضي في مسلسل «60 دقيقة»، وأخرجت قبله مجموعة من حكايات مسلسل «إلا أنا»، و«الحرباية»، و«أنا عشقت».

«المتهمة»

شاركت المؤلفة نادين نادر مع تامر نادي في كتابة مسلسل «المتهمة» لدرة وعادل كرم وعلي الطيب ودياب، ويدور حول سيدة تجد نفسها متهمة بجريمة قتل لا تذكر عنها أي شيء، وتكرس حياتها للوصول إلى المجرم الحقيقي وإثبات براءتها.

«بيت فرح»

تواصل شيرين عادل حضورها، حيث تتولى حالياً إخراج مسلسل «بيت فرح» لفتحي عبدالوهاب وسمر مرسي وسيناريو وحوار هبة رجب، وتدور أحداثه حول رجل يعاني من الوحدة والعزلة بعد وفاة زوجته، ويتعرض للعديد من المواقف مع جيرانه فيتغير شكل حياته تماماً.

«طلعت حرب»

وتعود إنعام محمد علي إلى الإخراج بعد غياب من خلال مسلسل عن حياة رجل الاقتصاد الأشهر طلعت حرب رائد استقلال الاقتصاد، مثلما كان سعد زغلول رائداً للاستقلال السياسي، وكانت إنعام ابتعدت عن الإخراج منذ قدمت العام 2011 مسلسل «رجل لهذا الزمان»، عن عالم الذرة الدكتور علي مصطفى مشرفة.

السفاح

تشارك إنجي أبو السعود مع محمد صلاح العزب وعماد مطر في كتابة مسلسل «السفاح» المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية قريباً، بطولة أحمد فهمي، وإخراج أحمد علاء الديب، ويدور حول قصة حقيقية عن سفاح الجيزة الذي قتل أعز أصدقائه وانتحل شخصيته، ثم توالت عملياته الإجرامية حتى تم كشفه بالصدفة.

«وش وضهر»

عُرض للمخرجة مريم أبو عوف في يوليو الماضي مسلسل «وش وضهر» الذي حقق نجاحاً لافتاً، وشارك في بطولته إياد نصار وريهام عبدالغفور، وتناول قصة شاب يسرق أموالاً الشركة التي يعمل بها، ويسافر ويعمل طبيباً باسم مزيف.

أخريات

كانت المخرجة نيفين شلبي أخرجت مؤخراً فيلم «النهاردة يوم جميل» الذي قامت بتأليفه أيضاً، وشارك في بطولته باسم سمرة وهنا شيحة، وتناول مجموعة قصص متشابكة عن علاقة الرجل بالمرأة، وطرح العديد من القضايا مثل التفاهم بين الأزواج، وتأخر سن الزواج.

أما كاملة أبو ذكري فأخرجت في رمضان الماضي مسلسل «بطلوع الروح» لمنة شلبي وأحمد السعدني وإلهام شاهين، وتناول قصة فتاة يخدعها زوجها ويستدرجها إلى وكر لداعش في سوريا.

وتفاضل هالة خليل بين عدد من السيناريوهات لتعود بأحدها إلى الإخراج بعد غياب منذ أخرجت مسلسل «بالحجم العائلي» عام 2018 ليحيى الفخراني وميرفت أمين.