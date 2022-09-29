افتتاح سينما سيتي القناة.. الأكبر في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

افتتح مشروع القناة، الوجهة الرائدة لتجارب الطعام والترفيه في أبوظبي، سينما سيتي القناة، وشهدت العرض الأول للفيلم العربي «الهيبة» بحضور مجموعة من كبار المسؤولين والمطورين والمخرج ونجوم الفيلم.

ويدعم افتتاح سينما سيتي في مشروع القناة عروضها المتميزة ويتيح لها إرساء معايير جديدة في مجال الترفيه البصري، مع 15 صالة سينما تشمل 3 صالات مخصصة لكبار الشخصيات وصالة رئاسية، بالإضافة إلى صالة عملاقة تتضمن أكبر شاشة عرض في أبوظبي.

وتتسع سينما سيتي القناة لأكثر من 1800 ضيف، وتمزج التقنيات المتطورة مع تشكيلة من أشهى الأطباق، لترتقي بعروض الترفيه إلى مستويات غير مسبوقة، حيث توفر عروضاً تلبي أذواق الجميع، سواء الراغبون في الخروج بأمسية مميزة مع الأصدقاء، أو الاستمتاع بوجبة شهية قبل مشاهدة أحدث وأروع الأفلام، أو إقامة احتفالات أعياد الميلاد مع تجربة مشاهدة خاصة، أو حتى قضاء وقتٍ ممتع مع أفراد العائلة.

وتحظى صالات كبار الشخصيات بأقصى درجات الفخامة والرقي، حيث توفر مقاعد قابلة للتعديل إلى وضعية الاستلقاء، مع تقديم المأكولات وخدمة النادل حسب الطلب.

وتضمن الصالة العملاقة لضيوفها تجربة سينمائية غامرة وفريدة، حيث توفر شاشة واسعة من طراز PLF بعرض 26 متراً مع جهاز إسقاط ليزري مزدوج، ونظام صوت محيطي من دولبي أتموس.

وقال فؤاد مشعل، الرئيس التنفيذي لشركة البركة الدولية للاستثمار ومطور مشروع القناة: توفر القناة مجموعة من العروض المحلية والعالمية الفريدة، ما يعزز مكانتها لتصبح الوجهة الأبرز في أبوظبي مع اقتراب موسم الهواء الطلق الجديد. ونتوقع مع النجاح بإطلاق «ذا ناشونال أكواريوم» في أبوظبي، أن توفر سينما سيتي القناة لزوارها من مختلف الأعمار تجارب حافلة بالمتعة ترسم ملامح تجربة السينما العصرية.

وقال حماد أتاسي، الرئيس التنفيذي لسينما سيتي القناة: افتتحت سينما سيتي القناة أبوابها رسمياً لاستقبال سكان أبوظبي، وتحفل الوجهة بالعروض الفاخرة والخدمات التي تمنحهم تجارب ترفيهية لا تُضاهى، فضلاً عن تصميم المبنى المتميز. وعكس حفل الافتتاح مع العرض الأول لفيلم «الهيبة» مدى حرصنا على تقديم التجارب الحصرية والعروض الأولى لأشهر الأفلام، فضلاً عن الفعاليات المهمة التي تسعد بلا شك جميع ضيوفنا.

وقال ستيوارت جيسينج، مدير عام القناة: ستعيد سينما سيتي القناة مفهوم التجربة السينمائية والمطعمية معاً. مع إطلاق السينما لدينا، ستكتسب القناة جاذبية لا مثيل لها كوجهة سياحية عالمية المستوى.

وترتقي سينما سيتي القناة بتجارب السينما المعتادة، حيث يمكن للزوار الاسترخاء وتناول وجباتهم المفضلة في أي وقت يريدونه بفضل مجموعة متنوعة من المطاعم.