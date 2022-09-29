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الرمال النجمية.. ظاهرة مذهلة

الرمال النجمية.. ظاهرة مذهلة
29 سبتمبر 2022 10:37

ترجمة: عزة يوسف
تُعتبر الرمال النجمية من أندر أشكال الرمال في العالم، وتمثل مشهداً جميلاً ومعجزة علمية، وتشكِّل نجوماً متناهية الصغر من الرمال، وتوجد في جزر تاكيتومي وهاتوما وإيريموت اليابانية.
ويتكوَّن شاطئ هوشيزورا في جزيرة إيريموت والشواطئ اليابانية المحيطة به من بقايا كائنات حية سابقة، فكل نجمة صغيرة عبارة عن هيكل خارجي لكائنات صغيرة وحيدة الخلية تُعرف باسم "المنخربات". وهذا يعني أن هذه الرمل كانت جزءاً من كائن حي في المحيط الهادي.
ومع تدفق الأمواج على الشاطئ، تحمل المياه معها الأصداف والهياكل الخارجية لهذه الكائنات الدقيقة، التي تزيّن الرمال بأشكال مميزة. وتوجد هذه الفصائل الجزيئية والشبيهة بالنجوم في شرقي آسيا فقط.
وذكر موقع Travel Awaits المعني بالسياحة والسفر، أنه على عكس العديد من الوجهات السياحية الأكثر شهرة على اليابسة في اليابان، يعيش زوار هذه الجزر خلوة استوائية رائعة، حيث يأتون للاسترخاء واكتشاف النجوم الصغيرة المذهلة على الأرض.

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