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انطلاق مهرجان الأردن الدولي العاشر للأفلام

انطلاق مهرجان الأردن الدولي العاشر للأفلام
29 سبتمبر 2022 10:35

أبوظبي (الاتحاد)
انطلق أمس في المركز الثقافي الملكي بالأردن حفل الدورة العاشرة لمهرجان الأردن الدولي للأفلام، برعاية وزير الشباب محمد النابلسي وحضور أمين عام وزارة الثقافة هزاع البراري، ونقيب الفنانين الأردنيين محمد يوسف العبادي، وضيوف الشرف من فنانين عرب.
وألقى النابلسي كلمة ترحّم فيها على أرواح الفنانين الأردنيين: نبيل المشيني وهشام هنيدي وداود جلاجل، كشخصيّات مكرّمة في المهرجان، مستذكراً إنجازاتهم وما قدّموه كروّاد للفن والدراما الأردنية، كما كرّم لجنة تحكيم المهرجان، وضيوف الشرف.
واشتمل حفل الافتتاح على فيلم توثيقي عن الأفلام المشاركة والمكرمين، يعرض أفلام: الأردني "الدفينة"، المصري "خط في دائرة"، الإسباني "إيميليا"، الأوكراني "آخر فارس"، الروسي "علاقات القلب"، والبولندي "عندما كنت صغيراً".
ويختتم المهرجان الأحد، بمشاركة 27 فيلماً عربياً وعالمياً، يتنافس منها على جائزة المهرجان 15 فيلماً تناولت مواضيع إنسانيّة وذاتية، ويوميات بسيطة، وذكريات، وتفاصيل بعيدة في عمق الذاكرة.

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