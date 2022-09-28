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ناسا: إطلاق صاروخ القمر قبل نوفمبر صعب

ناسا: إطلاق صاروخ القمر قبل نوفمبر صعب
29 سبتمبر 2022 01:13

واشنطن (أ ف ب) 

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أعلن مسؤول في «ناسا» أن إجراء محاولة جديدة لإطلاق صاروخ وكالة الفضاء الأميركية العملاق إلى القمر خلال أكتوبر المقبل سيكون «صعباً»، مرجحاً بدء المهمة في نوفمبر.
وأُعيد صاروخ «اس ال اس»، وهو أقوى صاروخ صممته ناسا على الإطلاق، إلى موقعه الأساسي في مبنى التجميع لحمايته من المتغيرات الجوية.
وقال رئيس وكالة «ناسا» بيل نيلسون: ندرك أنّ أقرب موعد للإقلاع سيكون نهاية أكتوبر، لكننا سنضطر على الأرجح لإنجاز المهمة منتصف نوفمبر.
وأضاف: «احتمال الإطلاق في أكتوبر لم يعد مطروحاً.. الأمر سيكون صعباً».

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