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200 ألف إسترليني لمخطوطة «ستارمان»

200 ألف إسترليني لمخطوطة «ستارمان»
29 سبتمبر 2022 01:11

لندن (أ ف ب) 

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حققت مخطوطة أغنية «ستارمان» للنجم البريطاني ديفيد بووي 203500 جنيه إسترليني في مزاد بحسب شركة «أوميغا أوكشنز» المتخصصة في مزادات الموسيقى.
وشكّلت الأغنية الواردة ضمن ألبوم «زيغي ستاردست» عام 1972 نجاحاً كبيراً جداً للمغني البريطاني، وحددت الشركة مبلغ 40 ألف جنيه إسترليني سعراً أولياً للنص الذي كتبه بووي بخط يده بالحبر الأزرق على ورقة «إيه 4» بمربعات صغيرة، وتبدو فيه التعديلات التي أدخلها المغني وكذلك الأخطاء الإملائية التي صححها. ولم تُكشف هوية الشاري ولكن رجحت مصادر أنه هاوي جمع خاص.

ديفيد بووي
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