4 نصائح في اليوم العالمي لـ«القلب»

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

يُعتبر ألم الصدر من أبرز الأعراض المرتبطة بمشاكل القلب، وبالنسبة للنساء، قد تظهر أعراض مصاحبة مثل الدوار وضيق التنفس والغثيان، ما يجعل التشخيص أكثر تعقيداً، كما أن النساء أكثر عرضة لظهور أعراض غير نمطية، لاسيما الكبيرات في السن. وبمناسبة اليوم العالمي للقلب الذي يصادف 29 سبتمبر من كل عام، تقدم الدكتورة ديمة قريني، استشاري أمراض القلب بمعهد القلب والأوعية الدموية والصدرية في مستشفى «كليفلاند كلينك» بأبوظبي مجموعة من النصائح للحفاظ على صحة القلب:

1- جسم معافى

النساء اللاتي يتمتعن بجسم معافى ويمارسن الرياضة بانتظام ويلتزمن بأنماط حياة صحية، يحمين أنفسهن من مرض تصلب الشرايين العصيدي أو ما يعرف بانسداد الشرايين، والذي يحدث بسبب تشكل الترسبات داخل شرايين القلب التي تمنع تدفق الدم بحرية. والنساء اللاتي يقل عمرهن عن 50 عاماً، معرضات للإصابة بأنواع أقل شيوعاً من أمراض القلب، مثل اعتلال عضلة القلب المحيط بالولادة وتسلخات شرايين القلب على غرار التسلخ التلقائي للشريان التاجي. والسيدات اللائقات بدنياً يمكنهن حماية صحتهن من أمراض القلب أو تقليص مخاطر تعرضهن لها.

2- تجنب البدانة

عوامل الخطر بالنسبة للنساء هي نفسها للرجال، إلا أنها قد تؤثر على النساء بشكل مختلف قليلاً، وعلى سبيل المثال، تعتبر أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم والبدانة وارتفاع شحوم الدم والتدخين من عوامل الخطر التقليدية، إلا أن تأثيرها على النساء مختلف بشكل طفيف عن الرجال، فالسكري مثلاً يضاعف أخطار تعرض الرجال لأمراض القلب والأوعية الدموية مرتين، بينما يزيد من الأخطار بمعدل 3 أضعاف بالنسبة للنساء. وهنالك بعض عوامل الخطر الخاصة بالنساء، بما يشمل انقطاع الطمث المبكر، وارتفاع ضغط الدم الحملي أو السكري.

3- تقليص الخطر

إن أهم الأشياء التي يمكن للنساء القيام بها للحد من احتمالات تعرضهن لأمراض القلب والأوعية الدموية هو اكتساب الوعي الكافي بعوامل الخطر، فمن الأهمية بمكان امتلاك معرفة كافية حول مستويات ضغط الدم والكولسترول ومعرفة التاريخ الصحي العائلي وأنماط الحياة الصحية. وتوصي المعايير الإرشادية الأميركية والأوروبية بممارسة 150 دقيقة من النشاط الرياضي معتدل الشدة أسبوعياً، وتناول مأكولات صحية غنية بالخضروات والمغذيات النباتية، والابتعاد عن الأطعمة المعالجة والدهون الحيوانية، وممارسة النشاط الرياضي المنتظم.

4- استشارة طبية

يتعين على السيدات الحصول على التشخيص المناسب قبل التعرض لأمراض القلب، وفي حال وجود عوامل خطر واضحة يجب مراقبة صحة القلب. كما أن مضاعفات الحمل مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري أو تسمم الحمل، تزيد من أخطار الإصابة، ويجب استشارة اختصاصي أمراض القلب للحصول على الفحص والتقييم اللازمين.