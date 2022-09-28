سمية الخشاب تعود إلى السينما

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تعاقدت سمية الخشاب على بطولة فيلم «التاروت»، الذي يشهد عودتها للسينما بعد غياب 7 سنوات، حيث تجسد شخصية سيدة أعمال.

تدور أحداث العمل في إطار التشويق، حول مجموعة أشخاص تنقلب حياتهم رأساً على عقب بسبب تنبؤهم بالمستقبل، تأليف معتز المفتي، إخراج إبرام نشأت، وتشارك في البطولة رانيا يوسف.

وتواصل سمية تصوير مشاهدها في مسلسل «أرواح خفية»، وتجسد شخصية معلمة بمدرسة خاصة تتورط في العديد من الصراعات بسبب أزمة تعرضت لها في الماضي، والعمل يتكون من 10 حلقات، ويناقش عالم الروحانيات وتأثيرها السلبي على المجتمع، تأليف سوسن عامر، إخراج إبرام نشأت، ويشارك في بطولته نضال الشافعي وهالة فاخر.