5 مشاهير يشربون المياه القلوية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد خبراء الصحة أن المياه القلوية تعزز الترطيب وتحفز فقدان الوزن وتحسن الجلد والأظافر والشعر، لذا يدمجها بعض المشاهير في أنظمتهم الغذائية. وقدم موقع The Things الكندي لأخبار النجوم قائمة ببعضهم:

1- بيونسيه

ترى المغنية والممثلة الأميركية الشهيرة أنه من المزايا الصحية لشرب المياه القلوية قدرتها الترطيبية، ما يعني أنها تزيد من الهيدروجين في الجسم، فتمنحها الطاقة المناسبة لمواصلة حركات الرقص الكثيفة أثناء غنائها على المسرح.

2- ميراندا كير

تحرص عارضة الأزياء الأسترالية ميراندا كير على استخدام المياه القلوية في نظامها الغذائي، وذكرت في إحدى مقابلاتها أنها تضع مرشحات مياه قلوية داخل منزلها بما فيها رأس دش الاستحمام لتتأكد من أن كل شيء يتم تنقيته.

3- توم برادي

ذكر الرياضي الأميركي المحترف ولاعب الظهير الربعي توم برادي أن من الأسباب التي مكّنته من أن يظل يلعب كرة القدم حتى عمر الـ 45 عاماً، شرب المياه القلوية.

4- روجر دالتري

يستخدم مغني الروك الإنجليزي روجر دالتري المياه القلوية للحفاظ على ترطيب جسمه، حيث كشف عن أنها أحد أسرار تمتعه بالصحة، وأنه منذ تناولها يشعر بتحسن عام كبير.

5- مارك والبيرغ

الممثل الهوليودي ورجل الأعمال الأميركي مارك والبيرغ يحب المياه القلوية ويشيد بفوائدها الصحية دوماً، حتى أنه شارك شون كومز في تأسيس شركتهما للمياه المعبأة وهي فائقة النقاء.