أسبوع الموضة العربي ينطلق بدبي في أكتوبر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس الأزياء العربي وحي دبي للتصميم عن تحديد موعد انطلاق أسبوع الموضة العربي لأزياء السيدات هذا العام من جديد مع عروض الأزياء الراقية لخريف وشتاء 2022 - 2023 والأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2023، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 15 أكتوبر 2022، وبمشاركة أكثر من 35 مصمم أزياء من مختلف أرجاء العالم، ما يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لكبرى الشركات العالمية والمواهب والشركات الناشئة في مجالات التصميم والأزياء.

يأتي تنظيم أسبوع الموضة العربي بالشراكة الاستراتيجية بين حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم ومجلس الأزياء العربي، وتُعتبر النسخة المقبلة الأكبر منذ انطلاق هذا الحدث البارز، حيث تستمر الفعاليات لمدة 6 أيام وستتضمن أجندة متكاملة من عروض الأزياء، وتعاوناً دولياً يعد الأول من نوعه، بالإضافة إلى توليفة متنوعة من الأنشطة والجلسات النقاشية.

وقالت خديجة البستكي، نائب الرئيس لحي دبي للتصميم: أضحى أسبوع الموضة العربي جزءاً لا يتجزأ من أجندة الموضة العالمية حيث يواصل الحدث الذي يقام بالشراكة الاستراتيجية مع مجلس الأزياء العربي، تسجيل الأرقام المميزة واستقطاب أبرز المصممين والمواهب والعلامات التجارية من شتى أنحاء العالم، ما يعزز مكانة دبي على خريطة الموضة العالمية.

وأضافت: نحرص في حي دبي للتصميم على توفير منصات رائدة لتسليط الضوء على المواهب الإبداعية التي تذخر بها دبي والمنطقة والعالم بهدف مساعدتهم إلى الوصول إلى شراكات جديدة بما يخلق مزيداً من فرص التوسع والنمو.

وبينما يواصل قطاع الأزياء العالمي استعادة نشاطه الطبيعي ما بعد جائحة «كوفيد - 19»، يرحّب أسبوع الموضة العربي بنخبة من المصممين والمهتمين من منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وأوروبا والأميركتين وآسيا. وتضمّ فعاليات الحدث لهذا الموسم العديد من المصممين الجدد، وذلك إلى جانب اتحاد الأزياء الراقية والموضة، الجهة الرسمية الفرنسية المسؤولة عن تنسيق أسبوع الموضة في باريس، والذي يقدّم من جديد العلامة التجارية الباريسية «وينسانتو». وستكون هذه المرة الخامسة التي تشارك فيها هذه العلامة في أسبوع الموضة العربي، الأمر الذي يسلط الضوء على الأهمية المتزايدة التي تحظى بها دبي في مصاف العلامات التجارية العالمية.وصرّح سيرج كاريرا، المسؤول عن مبادرة العلامات التجارية الناشئة في اتحاد الأزياء الراقية والموضة، قائلاً: يسرّنا أن نواصل تعزيز التعاون القائم مع مجلس الأزياء العربي، حيث لدينا نخبة من المواهب الواعدة التي تملك القدرة على بناء علاقات راسخة وطويلة الأجل في المنطقة، بما يسهم بالطبع في تمهيد الطريق نحو تحقيق النجاح على مستوى عالمي.

كما تشارك في الحدث لأول مرة علامة The Giving Movement الإماراتية التي ستعرض مجموعتها الجديدة من الأزياء المستدامة بعنوان FiftyMade. ويمثل المصممون المشاركون 23 دولة بما فيها المكسيك ونيكاراغوا وتايلاند وماليزيا وأوكرانيا ودولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ولبنان وسوريا والأردن وفلسطين والعراق وإيران وليبيا وتركيا والهند وإندونيسيا وفيتنام وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية والفلبين وبولندا ورومانيا وبراغواي وبيلاروسيا.وعلّق محمد عقرة، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجلس الأزياء العربي، قائلاً: يسعى مجلس الأزياء العربي إلى بذل جهود حثيثة لوضع استراتيجيات ملموسة لتعزيز التعاون بين الشركات العالمية والإقليمية، وذلك تماشياً مع رؤية المجلس المتمثلة في دعم وتمكين المواهب والعلامات التجارية في المنطقة. نفخر بأن نكون السباقين في إطلاق تعاون عالمي بين «باربي» ومصمم الأزياء اللبناني جان لوي سبجي، حيث أصبح المصمّم العربي الأول على الإطلاق الذي يتعاون مع أيقونة الموضة العالمية. سنواصل التعاون مع حي دبي للتصميم بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كعاصمة الأزياء الأولى على صعيد المنطقة.

وينطلق أسبوع الموضة العربي هذا الموسم عبر فعالية يجري تنظيمها بشكل استثنائي تكريماً لأيقونة الموضة العالمية «باربي»، الحائزة جائزة أيقونة الموضة لعام 2021. وقد أطلق مجلس الأزياء العربي تعاوناً فريداً من نوعه مع هذه الأيقونة الأكثر تنوعاً في العالم، حيث تمّ اختيار مصمم الأزياء اللبناني جان لوي سبجي كالمصمم العربي الأول الذي يشارك في تعاون من هذا النوع، وسيجري الإعلان عن هذا التعاون بتفاصيله بتاريخ 10 أكتوبر في حي دبي للتصميم.

ولتغطية هذا الموسم الذي ينطلق بعروض حية وحضورية هذا العام، سيجري بثّ العروض على شاشات حية موزعّة ضمن مختلف أرجاء حي دبي للتصميم. وسيكون الجمهور مدعواً كذلك لمشاهدة هذه العروض عبر منصّات التواصل الاجتماعي الخاصة بأسبوع الموضة العربي ومجلس الأزياء العربي.