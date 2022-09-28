«الثقافة والسياحة» تكشف عن أوركسترا وباليه ضمن «موسيقى أبوظبي الكلاسيكية»
أوركسترا
28 سبتمبر 2022 18:50
أبوظبي (الاتحاد) تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، كشفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن جدول متنوع من عروض الأوركسترا والباليه التي تنظمها حتى مطلع عام 2023 ضمن برنامجها السنوي «موسيقى أبوظبي الكلاسيكية».
ويتضمن البرنامج أيضاً قائمة من ورش العمل التدريبية والمحاضرات التثقيفية التي تقدمها نخبة من مشاهير الموسيقى المعاصرة، سعياً إلى إثراء الحوار الثقافي وتعزيز قيم التسامح والانفتاح على الثقافات الأخرى. وقال سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: يدعو برنامجنا «موسيقى أبوظبي الكلاسيكية» مجتمعنا وزوارنا للاستمتاع بروائع الموسيقى والباليه التي تؤديها كوكبة من ألمع الفنانين الموهوبين وفرق الأوركسترا العالمية، بما يتماشى مع مكانة أبوظبي، باعتبارها «مدينة الموسيقى» ضمن شبكة المدن المبدعة التابعة لـ «اليونسكو». ونمضي في مبادراتنا للارتقاء بالمشهد الثقافي والموسيقي في الإمارة، الذي يوفر منصة للإلهام واكتشاف مختلف أشكال التعبير الفني.
ومن أبرز عروض برنامج موسيقى أبوظبي الكلاسيكية:
أوركسترا كونسرت خيباو الملكية مع دانيال هاردينغ، في 9 نوفمبر على مسرح قصر الإمارات بأبوظبي. تم تصنيف أوركسترا كونسيرت خيباو الملكية في أمستردام على مدى عقود بين أفضل فرق الأوركسترا العالمية، حيث شارك فيها عدد من أعظم قادة الفرق الموسيقية على الإطلاق، بدءاً من فيليم مينجلبرج وبرنارد هايتينك وحتى ريكاردو تشيلي، والذين أسهموا في كتابة تاريخ الموسيقى. وللمرة الأولى منذ 10 سنوات، تعود أوركسترا كونسيرت خيباو المرموقة إلى منطقة الخليج لتقدم لعشاق الموسيقى بعضاً من أجمل المقطوعات الكلاسيكية العالمية. وخلال أمسيتها الأولى في أبوظبي، ستؤدي الأوركسترا روائع موسيقية من تأليف غوستاف مالر، الموسيقار الأكثر ارتباطاً بالأوركسترا.
أوركسترا كونسرت خيباو الملكية مع دانيال هاردينغ وليونيداس كافاكوس، في 10 نوفمبر على مسرح قصر الإمارات. خلال حفلها الثاني في أبوظبي، ستقدم أوركسترا كونسيرت خيباو الملكية عرضاً موسيقياً مبكراً تم تصميمه كتجربة خاصة لعشاق الموسيقى الكلاسيكية، واجتذاب الراغبين بالتعرف على هذا النوع من الفنون. ويقدم البرنامج السيمفونية السادسة الشهيرة لبيتهوفن «باستورال» أو «الموسيقى الرعوية»، والتي تعكس جمال الطبيعة على مشاعر من يتأملها، وسيقدم البرنامج روائع الموسيقى بأعلى مستوياتها، ويعطي لمحة عامة جميلة حول موضوعات الموسيقى الكلاسيكية. ولعزف كونشرتو الكمان من برامز، سينضم إلى الأوركسترا النجم اليوناني ليونيداس كافاكوس الذي يعد اليوم أحد أفضل عازفي الكمان، ليعزف في أبوظبي لأول مرة.
الباليه الوطني الكوبي: كارمن، في 25 نوفمبر على مسرح المجمع الثقافي بأبوظبي. تعدّ فرقة الباليه الوطني الكوبي إحدى أعرق الفرق العالمية في رقص الباليه، حيث ساهم التميز الفني والأدائي لراقصي الفرقة في ترسيخ مكانتها على المستوى الدولي، وتتسم عروضها بالابتكار والتنوع في الرؤية الجمالية لتصميم الرقصات. واعتماداً على أوبرا الموسيقار الشهير بيزيه، تقدم الفرقة قصة «كارمن» الفاتنة التي تشع بروح التحدي والحرية، حيث تشهد نهاية أكثر تعقيداً من كونها مجرد قصة حبّ محكوم عليها بالفشل. ويركز العرض المسرحي لفرقة الباليه الوطني الكوبي على كشف التناقضات الأساسية بين شخصية «كارمن» المتمردة وبين القوى السائدة في عصرها.
أوركسترا إسرائيل الفيلهارمونية: حفل موسيقي - برعاية G42، في 20 ديسمبر على مسرح قصر الإمارات. تأسست فرقة أوركسترا إسرائيل الفيلهارمونية في عام 1936 على يد برونيسلاف هوبرمان، والذي قام بتجميع فرقة أوركسترا سيمفونية على أعلى مستوى من الاحترافية، وتألفت من عازفي السمفونيات اليهود الأكثر موهبة في أوروبا، وتعتبر حالياً إحدى فرق الموسيقى الكلاسيكية الرائدة على الساحة الدولية. ومنذ عام 2020، تقوم الفرقة بجولات عالمية تعزف خلالها الموسيقى الكلاسيكية بإشراف قائد الأوركسترا لاهاف شاني، الذي حاز على شهرته بقيادته لفرقة أوركسترا روتردام الفيلهارمونية.
ريبيكا أومورديا: عزف مُنفرد «البيانو الأفريقي» في 20 يناير على مسرح المجمّع الثقافي. تشتمل معزوفة البيانو «عزف بيانو أفريقي» على مجموعة أعمال موسيقية كلاسيكية من غربي أفريقيا (نيجيريا وغانا) وجنوبي أفريقيا وشمالي أفريقيا (المغرب)، بالإضافة إلى أعمال أخرى تعتمد على الإيقاعات الأفريقية. وستعتمد عازفة البيانو النيجيرية الرومانية الشهيرة، ريبيكا أومورديا، على عازفي الإيقاع المحليين لعزف مقطوعة «بانتظار الربيع» المغربية على البيانو والدربوكة.