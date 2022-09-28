حصة بوحميد تشهد افتتاح المطبخ الإبداعي في «الإمارات لمتلازمة داون»

أبوظبي (الاتحاد)

بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، وتزامناً مع الاحتفال بأكتوبر شهر التوعية بمتلازمة داون، افتتحت جمعية الإمارات لمتلازمة داون في دبي، المطبخ الإبداعي لتدريب أصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون، على مهارات الطبخ والعمل في قطاع الضيافة، والذي جاء برعاية «دي بي ورلد»، التزاماً منها بدعم أصحاب الهمم، وتمكين اندماجهم في المجتمع.

ويأتي المطبخ الإبداعي لتدريب أصحاب الهمم، انسجاماً مع رؤية وزارة تنمية المجتمع وسعيها الدؤوب لتعزيز مشاركة ودعم القطاع الخاص للمؤسسات الأهلية والجمعيات ذات النفع العام في إطار المساهمة المجتمعية، حيث تقدم «دي بي ورلد» دعماً للمطبخ الإبداعي يعكس مساهمتها للارتقاء بنوعية الخدمات التي تقدمها جمعية الإمارات لمتلازمة داون، إذ تندرج هذه الجمعية ضمن الجمعيات ذات النفع العام تحت إشراف الوزارة.

وسيوفر هذا المطبخ الإبداعي، المجهز بأحدث الأدوات والمعدات، تدريباً احترافياً لأصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون في مجال مهارات الطبخ وإعداد الوجبات، بقدرة استيعابية تصل إلى 10 أشخاص في كل دورة تدريبية.

وقال عبدالله بن دميثان المدير التنفيذي والمدير العام «دي بي ورلد» الإمارات وجافزا: يُعتبر التزامنا بالمسؤولية المجتمعية في «دي بي ورلد»، ودعم وتطوير المشاريع المستدامة التي تسهم في صقل مهارات أصحاب الهمم، جزءاً رئيساً من قيمنا وثقافتنا المؤسسية. وأكثر ما حفزنا لدعم مشروع «المطبخ الإبداعي» فكرته المبتكرة والفريدة من نوعها، التي تساعد على تمكين أصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون، عبر التدريب والتأهيل لممارسة حرفة مهنية متميزة، تحقق لهم الاندماج الكامل في المجتمع. وتفتح الآفاق أمامهم للالتحاق بسوق العمل، وتطوير مهاراتهم الاجتماعية، وتمكينهم من العيش باستقلالية على قدم المساواة مع أقرانهم، ليتحولوا بذلك من الاعتماد على المعونات والمساعدات، إلى بناء القدرات الذاتية والإمكانات، وهو جوهر ما نقوم به في «دي بي ورلد»، عبر تغيير ما هو ممكن للجميع.

وقالت الدكتورة منال جعرور، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون: لقد كرسنا أنفسنا في جمعية الإمارات لمتلازمة داون مع شركائنا من أجل تطبيق استراتيجية دبي للإعاقة 2020، والتي تجسّد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الرامية إلى دمج وتعزيز مشاركة أصحاب الهمم في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

ويمتلك العديد من ذوي متلازمة داون مهارات إبداعية مذهلة إذا ما توافرت لهم البيئة المناسبة لاحتضانهم وتطويرهم. وقد قطعنا شوطاً طويلاً في هذا المضمار بفضل شركائنا الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم «دي بي ورلد»، التي توفر لنا وبشكل متواصل دعماً لا محدوداً، وأسهمت في رسم مسارات مهنية جديدة لأبنائنا من ذوي متلازمة داون من خلال تدريبهم على العمل في قطاع الضيافة.

وقالت نوال آل ناصر نائب رئيس مجلس الإدارة: يُعتبر هذا المشروع من أهم المشاريع التي خططت لها الجمعية على مدى سنوات عديدة، لتوفير برامج تدريبية متخصصة تؤهّل المتدربين لشغل وظائف فعلية في قطاع الضيافة، وتساعدهم على إيجاد فرص وظيفية بمردود ملائم للحصول على حياة كريمة، وسيكون هذا المشروع نواة لتقديم تدريب مستدام لأصحاب الهمم وتوظيفهم ودمجهم في سوق العمل.

وقد حرصت الجمعية منذ تأسيسها، على التعاون مع الجهات الرائدة في القطاعين العام والخاص لتدريب أصحاب الهمم، وتوفير فرص التأهيل المهني، بالتعاون مع فندقي «شانغريلا» و«سويس أوتيل»، لتقديم برامج متخصصة بشكل منتظم في مجال الطبخ تستمر لمدة 6 أشهر سنوياً. وسيتم التعاقد ضمن مشروع المطبخ الإبداعي مع أكاديميات الطبخ العالمية، لتطبيق أفضل معايير الجودة في اختيار الأطعمة والمخبوزات التي سيتدرب المشاركون في البرنامج على إعدادها.

حضر حفل الافتتاح، وفاء حمد بن سليمان مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، ومحمد نقي مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام بالوزارة، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية وعدد من الشخصيات من المستشارين والمتطوعين والمهتمين بتأهيل وتدريب أصحاب الهمم.