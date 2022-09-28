«تلفزيون دبي» يطلق دورته البرامجية الجديدة

دبي (الاتحاد) أطلق «تلفزيون دبي» التابع لـ مؤسسة «دبي للإعلام»، الدورة البرامجية الجديدة لهذا الموسم، والتي تضمنت 6 برامج، تُعرض ابتداءً من 3 أكتوبر المقبل.
يأتي الموسم الجديد من «ذا انسايدر بالعربي» ويقدمه حمد إغداني وشيمة، ليستعرض تغطية أخبار النجوم من خلال لقاءات حصرية، والدخول إلى كواليس الأعمال الدرامية والسينمائية، والمشاركة في تغطية أبرز المهرجانات السينمائية العربية والعالمية.
وتواصل الإعلامية ديالا مكي في برنامجها الترفيهي المنوع «مشاهير»، حضورها بشكل حصري لكواليس أهم مصممي الأزياء وأعرق دور الأزياء، وتحاور مشاهير في مجالات مختلفة.
أما «أنغام» الذي تقدمه المطربة أنغام، هو برنامج موسيقي مستوحى من برامج الـ unplugged المشهورة حول العالم، والتي لم تُعرض على القنوات العربية من قبل، ويستضيف مجموعة من نجوم الغناء، ويتناول أهم الأغاني التي قدمها الضيف، والتي أثرت على حياته الشخصية ومسيرته الفنية.
ولمحبي الطبخ، تعرض «قناة دبي» برنامج «تحدي الطبخ» من تقديم عمار آل رحمه، وهو عبارة عن منافسة بين 4 مشتركين في كل حلقة، يظهرون مهاراتهم في الطبخ، أمام لجنة التحكيم: نور الزبن، شيف مصبح الكعبي وشيف جو برزه.
وتطرح بروين حبيب، في برنامجها «بروين شو» عدداً من الموضوعات الاجتماعية، بأسلوب يحترم عقلية وذوق المشاهد في منطقة الخليج والعالم العربي.
ويقدم الأطباء: نور قطان، هنري اسطفان، ألفة كعبار، وربيع ماضي، برنامج «ذا دكتورز» الذي يطرح ويناقش مختلف المشاكل الطبية.
وقالت سارة الجرمن، مدير إدارة القنوات العامة في قطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة «دبي للإعلام»: تحرص شبكة قنوات دبي على تقديم برامج حصرية تلبي أذواق المشاهدين، بحيث تجمع بين الفائدة والمتعة والترفيه، إلى جانب الاعتماد على معايير ثابتة ترتكز على جودة المضمون والصورة التي تتناغم دائماً مع التوجه العام للمجتمع.