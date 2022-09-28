«حفلات ياسلام».. 4 ليالٍ من الموسيقى العالمية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «فلاش للترفيه» عن استعداداتها لتنظيم المهرجان السنوي «حفلات ياسلام ما بعد السباق» الذي ينطلق في حديقة الاتحاد بأبوظبي، على مدى 4 أيام في الفترة من 17 - 20 نوفمبر المقبل.

ويتضمن المهرجان سلسلة من أروع الحفلات الموسيقية، التي تتزامن مع سباق «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1» في أبوظبي، ومن المقرر أن يحييها نخبة من الفنانين العالميين الحائزين جائزة جرامي، منهم: أعضاء فرقة «سويدش هاوس مافيا» Swedish House Mafia، ونجم الراب الأميركي «كندريك لامار» Kendrick Lamar.

وتوفر حفلات «ياسلام لما بعد السباق» عروضاً موسيقية عالمية، تحييها أفضل المواهب الموسيقية على مستوى العالم، منهم: «ذا رولينج ستونز» The Rolling Stones، و«برنس» Prince، و«بول مكارثي» Paul McCartney، و«إيمينيم» Eminem، و«بيونسي» Beyonce، و«فلورنس أند ذا ماشين» Florence & The Machine.

وتواصل «فلاش للترفيه» جهودها المستمرة لدعم المواهب الإقليمية، عبر توفير منصة تسلط الضوء على المواهب الموسيقية في دول مجلس التعاون الخليجي، قبل بدء الفعالية الرئيسة لـ4 أمسيات لحفلات ما بعد السباق، كما يشارك أحد الفنانين الصاعدين إلى برنامج الحفل الرئيسي، الذي يحييه أحد المشاهير، ما يوفر تجربة موسيقية ثرية.

وقال جون ليكريش، الرئيس التنفيذي لـ «فلاش للترفيه»: أصبحت «حفلات ياسلام لما بعد السباق» وجهة ترفيهية لقضاء أفضل عطلة نهاية الأسبوع بصحبة «سباق جائزة الاتحاد الكبرى للفورمولا 1»، انطلاقاً من التزامنا بالتعاون مع نخبة الفنانين العالميين ودعوتهم إلى إحياء حفلات تبقى في ذاكرة الجماهير.