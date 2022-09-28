9 مسلسلات تُنعش دراما المنصات

محمد قناوي (القاهرة)

أصبحت المنصات الإلكترونية رقماً مهماً في معادلة الإنتاج الدرامي، وتستحوذ على نصيب الأسد في المواسم، وانعشت السوق بالعديد من الأعمال التي حركت بلاتوهات التصوير قياساً بالسنوات الماضية، كما نجحت في استقطاب كبار النجوم الذين بدأوا تصوير أعمالهم للعرض عليها خلال الفترة المقبلة، قبل انشغالهم بمسلسلات رمضان. وترصد «الاتحاد» أهم الأعمال.

بطل العالم

يخوض أمير كرارة تجربة المسلسلات القصيرة التي تعرض على المنصات الإلكترونية بمسلسل «بطل العالم» مع دينا الشربيني، وتدور أحداثه في 10 حلقات من خلال إطار اجتماعي، تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

وقال كرارة إنه يجسد شخصية بودي جارد، يتعرض للعديد من الأزمات، يتعرف على سيدة أعمال يتوفى والدها وتصبح المسؤولة عن شركته وتتصاعد الأحداث.

وزن الريشة

يتواجد أحمد السقا في بيروت حالياً لتصوير أولى تجاربه على المنصات الإلكترونية، من خلال مسلسل «وزن الريشة»، المقرر عرضه عبر منصة شاهد Vip، تأليف محمد هشام عبي، إخراج مريم أحمدي. ويشارك في بطولته غادة عادل وشريف سلامة وأسماء أبو اليزيد.

وقال السقا: إن العمل من 8 حلقات، وأبتعد خلاله عن أدوار الأكشن، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي مليء بالمفاجآت.

النزوة

انتهى خالد النبوي من تصوير أول أعماله في دراما المنصات بعنوان «النزوة» ويشاركه البطولة عائشة بن أحمد، سالي شاهين، وعمر الشناوي، إخراج أمير رمسيس في إطار رومانسي من 15 حلقة.

وقال النبوي إنه يجسد خلاله دور زوج يتعرض للخيانة ويحاول الانتقام من زوجته، وإن الشخصية تحمل الكثير من التناقضات، إذ تعاني من الشيزوفرينيا أو انفصام الشخصية.

روز وليلى

أما يسرا ونيللي كريم فتصوران حالياً مسلسل «روز وليلى»، تأليف السيناريست البريطاني كريس كول، وإخراج البريطاني أدريان شيرجولد. وقالت يسرا: إن العمل من 10 حلقات، يجمع بين الكوميديا والإثارة، وسيتم عرضه على «شاهد»، ويشارك في بطولته أحمد وفيق، تيام قمر، هشام عاشور، وعارفة عبد الرسول.

في مهب الريح

تقدم هند صبري مسلسل «في مهب الريح» المأخوذ عن مسلسل the good wife للعرض على إحدى المنصات، ويشاركها البطولة ماجد المصري وإياد نصار، وإخراج أحمد خالد موسى. يتألف من 3 أجزاء في 45 حلقة، وتدور أحداثه حول عالم المحاماة.

السفاح

للمرة الأولى، يخوض أحمد فهمي عروض المنصات، ويستعد لتجربة جديدة من 8 حلقات بعنوان «السفاح»، تأليف إنجي أبو السعود ومحمد صلاح أبو السعود، عن قصة حقيقية من الحوادث، عن سفاح الجيزة الذي قتل أعز أصدقائه وانتحل شخصيته، ثم توالت عملياته الإجرامية حتى كشفه بالصدفة.

نصي التاني

بدأ علي ربيع تصوير مسلسله «نصي التاني» من 10 حلقات، تأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي عن شاب يخوض مجموعة من التجارب العاطفية لاكتشاف نصفه الثاني.

المدينة الجامعية

تستعد حورية فرغلي لتصوير مسلسل بعنوان «المدينة الجامعية» وتقدم من خلاله دوراً جديداً، وتشير إلى أنها في التحضيرات الأولى للعمل، فكرة وإخراج حسين السيد وتأليف سيد شحاتة، ويتكون من 10 حلقات، ويعرض على إحدى المنصات وتشارك في بطولته رانيا محمود ياسين.

بيت القبطية

تخوض ناهد السباعي تجربة المسلسلات القصيرة عبر المنصات الإلكترونية للمرة الثانية بعد تجربة «منورة بأهلها»، بعنوان «بيت القبطية» عن رواية بيت القبطية للكاتب أشرف العشماوي، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، من 6 حلقات، ومن المقرر بدء تصويره أول أكتوبر، وتدور أحداثه حول محقق قضائي يحاول تتبع جرائم جنائية في قرية صغيرة بالصعيد، ويفاجأ بحوادث قتل وحالات انتحار.

إنعاش

أكد الناقد الفني أحمد النجار أن دراما المنصات أنعشت سوق الإنتاج، وجعلت عجلته تدور طوال العام، فمع ظهورها قبل أعوام كانت تشتري مسلسلات للعرض الإلكتروني. ومع زيادة الإقبال عليها بدأت تنتج أعمالاً درامية خصيصاً للعرض من خلالها.

وأوضح أن الإنتاج الدرامي للمنصات أقل تكلفة من الفضائيات، لأن المنصات تعتمد على التجديد، فمسلسلاتها حلقاتها قليلة، وتحتاج دائماً التنويع لجذب أكبر عدد من الجمهور للاشتراك فيها.