الخميس 29 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

علامات مبكرة للإصابة بالسرطان

علامات مبكرة للإصابة بالسرطان
28 سبتمبر 2022 11:38

أبوظبي (الاتحاد)
تتنوع أعراض السرطان وتختلف بشكل كبير، وقد تظهر علامات تحذيرية لا علاقة لها بمكان نشأة الورم باختلاف أنواعه سواء كان حميداً أو خبيثاً، لذلك من المهم معرفة بعض المؤشرات التي قد تكون نتيجة للإصابة بأحد أنواعه.
ووفقا لما نشرته صحيفة Times Of India الهندية، فإنه في بعض الأحيان يكون الورم السرطاني خبيثاً، ما يعني أنه يمكن أن ينمو وينتشر في أجزاء أخرى من الجسم حيث تتمركز الأعصاب، ما يتسبب بتشنجات العضلات أو اهتزازها.
وعادة ما يحدث ارتعاش العضلات عندما يبدأ الورم بالضغط على الدماغ، ما يوقف الأداء الطبيعي لجزء من الأعضاء، ومن الممكن أن يؤدي ورم المخ إلى تهيج الخلايا العصبية في الدماغ ويتسبب بتقلص العضلات والوخز والتنميل وضيق التنفس وفقدان الوعي.
كما يمكن أن تتسبب الأورام التي تنتشر في الفص الصدغي والجبهي والجداري بمشاكل في وظائف الكلام واتخاذ القرار وحل المشكلات والتركيز وسرعة التفكير.
أما إذا تأثر الحبل الشوكي نتيجة بعض أنواع الأورام في العمود الفقري سواء الأولية الحميدة وبطيئة النمو أو الثانوية التي تعتبر خلايا سرطانية قادمة من مناطق أخرى من الجسم، فقد تنشأ مشاكل في العضلات مثل شد الأنسجة في الساق أو الكاحل أو القدم.
وتشمل بعض السرطانات الرئيسة المعروفة بانتشارها إلى النخاع الشوكي سرطان البروستاتا والرئة والثدي، ونظراً لقدرتها العالية على الانتشار فقد تمتد إلى الأنسجة داخل العمود الفقري بسهولة، وكذلك سرطان الدم عندما ينشأ الورم الخبيث في الخلايا البيضاء أو خلايا البلازما داخل نخاع العظام.
وعندما ينتشر السرطان ليصل إلى العمود الفقري يمكن أن يعاني المريض من فقدان الوعي أو فقدان السيطرة على وظائف الجسم مع نوبات متقطعة من ارتعاش أو ارتخاء العضلات.
وقد تظهر علامات أخرى على الجسم تشير إلى الإصابة بالسرطان، منها فقدان الشهية وظهور دم في البراز أو البول والسعال المستمر والإرهاق الشديد والحمى التي لا تشفى وتورم الرقبة والتعرق الليلي وتغيرات على مظهر الجلد وتورم الغدد الليمفاوية ومشاكل البلع وفقدان الوزن غير المبرر.

أخبار ذات صلة
بارقة أمل جديدة.. علاج فيروسي واعد لمرضى السرطان
دراسة تكشف آثارا طويلة المدى جراء الإصابة بكوفيد
السرطان
سرطان الرئة
الدماغ
آخر الأخبار
نور دبي تستأنف نشاطها الإنساني في نيبال
الإمارات
نور دبي تستأنف نشاطها الإنساني في نيبال
اليوم 11:35
فيرستابن.. «مهمة حاسمة» تحت «أضواء سنغافورة»
الرياضي
فيرستابن.. «مهمة حاسمة» تحت «أضواء سنغافورة»
اليوم 11:30
«الإمارات للطاقة النووية» تسلط الضوء على دور القطاع في تحقيق الحياد المناخي
الإمارات
«الإمارات للطاقة النووية» تسلط الضوء على دور القطاع في تحقيق الحياد المناخي
اليوم 11:26
تحذير من موجه حر شديدة تضرب مصر
دنيا
تحذير من موجه حر شديدة تضرب مصر
اليوم 11:22
هبوط أسعار النفط
الاقتصادي
هبوط أسعار النفط
اليوم 11:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©