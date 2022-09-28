3 سلوكيات تهدم العلاقات الزوجية

ترجمة: عزة يوسف

تتعرض العلاقة بين الزوجين للمشاكل بين الحين والآخر، إلا أن زيادة الخلافات واستمرارها يعنيان أن العلاقات الزوجية لا تقوم على الأساس الصحيح، وهنالك سلوكيات قد تدمرها، والتي أوضحها موقع All Pro Dad الأميركي المتخصص بالتربية الإيجابية: 1- الأنانية

تتسلل الأنانية إلى الزواج بطرق خفية من خلال تصرفات بسيطة مثل تناول آخر قضمة من الحلوى بدلاً من تقديمها لزوجتك، أو مشاهدة مسلسل جديد دون أن تطلب منها الانضمام إليك، أو ببساطة عدم الاستماع جيداً.

وبالرغم من أن هذه الأشياء لا تبدو أسوأ الأشياء على الإطلاق، إلا أن تكرارها يحمل في طياته الأنانية، ويجب أن يكرم كل رجل زوجته ويحترمها ويهتم برغباتها بدلاً من أن يضع نفسه في المرتبة الأولى طوال الوقت. 2- الانشغال

قد تأخذ مسؤوليات الحياة الأزواج وينشغلون بسبب وظائفهم ومهامهم اليومية، إلا أنه يجب عليهم عدم الانشغال بالأشياء الصغيرة وجعلها تبعد المسافات بينهم وبين زوجاتهم.

وعليك أن تخصص بعض الوقت لمحادثات هادفة ولحظات من التواصل، ولا يمكنك التركيز على الأشياء أكثر من التركيز على علاقتكما. 3- الكسل

يتسبب الكسل بالكثير من المشاكل في الزيجات، وبدلاً من التعامل مع مهمة واحدة والتخلص من الكسل، يتفاقم الصراع الصغير ويتحول إلى أزمة.

ويعني الكسل في الزواج ببساطة عدم القيام بالأشياء التي ينبغي القيام بها، ما قد يؤدي إلى عدم الوفاء بوعودك مع زوجتك وعدم تحمل المسؤوليات التي تعتمد عليك لتنفيذها، ويجب أن تأخذ الوقت الكافي لمشاركة زوجتك في مهام الحياة ومناقشتها فيما يزعجها من دون تكاسل.