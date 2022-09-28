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إعصار إيان يؤخر إطلاق مهمة لـ"ناسا"

تم إرجاع الصاروخ غير المأهول إلى الخلف في مبنى تجميع المركبات في مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا بينما تستعد لإعصار إيان
28 سبتمبر 2022 09:10

أجبر الإعصار إيان وكالة ناسا وشركة سبيس إكس على تحديد موعد إطلاق جديد لمهمة الوكالة "كرو5-" إلى محطة الفضاء الدولية.

وسيتم الإطلاق، الذي كان مخططاً له في الأصل في 3 أكتوبر، الآن بعد يوم واحد على الأقل.

وستواصل فرق البعثة مراقبة آثار إعصار إيان على ساحل الفضاء ومركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا ويمكنها تعديل تاريخ الإطلاق مرة أخرى إذا لزم الأمر.

وقالت ناسا في بيان إن "سلامة الطاقم والفرق الأرضية والأجهزة في غاية الأهمية لناسا وسبيس إكس".
ووصل إيان إلى اليابسة في كوبا صباح الثلاثاء مع رياح قصوى بلغت سرعتها 195 كيلومترا في الساعة ، وفقا للمركز الوطني للأعاصير.

وقال المركز: "من المتوقع أن يقترب إيان من الساحل الغربي لفلوريدا كإعصار كبير وخطير للغاية". 

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المصدر: وام
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إعصار
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