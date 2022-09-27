احتمال اتهام الممثل بالدوين في مقتل المصورة هتشينز
المصورة هالينا هاتشينز
28 سبتمبر 2022 01:52
قالت ماري كارماك-آلتويس، وهي مسؤولة ادعاء في ولاية نيو مكسيكو الأميركية، إن الممثل أليك بالدوين من بين ما يصل إلى أربعة أشخاص ربما يواجهون اتهامات في أكتوبر بإطلاق النار الذي أودى بحياة المصورة السينمائية هالينا هتشينز أثناء تصوير فيلم (راست) العام الماضي. وأضافت كارماك-آلتويس، في رسالة إلى دائرة الشؤون المالية في الولاية، أن من المتوقع صدور تقرير الشرطة النهائي عن الحادث الذي وقع بالقرب من "سانتا في" بالولاية الشهر المقبل، مؤكدة أنه في ذلك الوقت سيوجه المدعون اتهامات جنائية إذا لزم الأمر. وقالت إن المحققين يركزون على "العديد من الأفراد"، الذين تعاملوا مع المسدس الذي أطلقه بالدوين أثناء تدريب على أحد مشاهد الفيلم، مما أدى إلى مقتل هتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا. وأوضحت كارماك-آلتويس، في رسالة بتاريخ 30 أغسطس الماضي طلبت فيها تمويلا إضافيا لهذه المحاكمة، أن "أحد المتهمين المحتملين هو الممثل السينمائي المعروف أليك بالدوين". وأبلغت مسؤولة الادعاء، الدائرة خلال اجتماع في 20 سبتمبر الجاري بأن من المحتمل إجراء أربع محاكمات أمام هيئة محلفين مع كل متهم بسبب احتمال وجود بعض الاختلاف في قوانين جرائم القتل بالولاية. ونفى بالدوين مسؤوليته عن وفاة هتشينز، وقال إنه لم يكن من المفترض أبدا السماح بوجود ذخيرة حية في موقع التصوير. وحذر محاميه لوك نيكاس من الافتراضات بأن بالدوين سيتم توجيه الاتهام إليه. وقال، في بيان "لقد أوضحت مسؤولة الادعاء أنها لم تتلق تقرير قائد الشرطة أو تتخذ أي قرارات بشأن من سيوجه إليه الاتهام في هذه القضية، إن كان هناك أحد".