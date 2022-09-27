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غادة عادل.. «وزن الريشة»

غادة عادل
28 سبتمبر 2022 02:20

سعيد ياسين (القاهرة)

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تخوض الممثلة المصرية غادة عادل تجربة دراما المنصات للمرة الثانية، بعدما عرض لها خلال يونيو الماضي مسلسل «الثمانية»، حيث تستعد لتصوير دورها في مسلسل «وزن الريشة» مع أحمد السقا وشريف سلامة وتأليف محمد هشام عبية وإخراج مريم أحمدي، وتدور أحداثه في ثماني حلقات في إطار تشويقي ملئ بالمفاجآت.
كما تقرر بصورة نهائية عرض فيلم «جروب الماميز» لغادة نهاية ديسمبر المقبل، خلال الموسم السينمائي الشتوي، وقالت لـ«الاتحاد»، إن الأحداث تدور حول «جروب» خاص بإحدى المدارس يجمع ثلاث أمهات من طبقات اجتماعية مختلفة، حيث تعاني اثنتان من علاقات سيئة مع أبنائهما، وتقرر الثالثة ملكة جمال مصر السابقة مساعدتهن للتقريب بينهن وبين أبنائهن.
ويشارك في بطولته روبي وبيومي فؤاد وريم مصطفى ومحمد سلام ومحمود حافظ، ﺗﺄﻟﻴﻒ إيهاب بليبل وغادة عبدالعال وﺇﺧﺮاﺝ عمرو صلاح.
وقد انتهت غادة من تصوير ثلاثة أفلام أخرى، الأول «أهل الكهف» مع خالد النبوي ومحمود حميدة، والثاني «بنات رزق» مع مي عمر وشيرين رضا، والثالث «ليلة العيد» مع يسرا وريهام عبدالغفور.

غادة عادل
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